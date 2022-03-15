https://ria.ru/20220315/armeniya-1778334603.html

Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией

Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией - РИА Новости, 15.03.2022

Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией

Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:37

2022-03-15T19:37

2022-03-15T20:38

в мире

турция

армения

мид армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_a1a64e0ad771aa079795b2e4af826d73.jpg

АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян."Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Я считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире", - приводит слова Мирзояна агентство "Анадолу".Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией проходит в целом положительно, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян."В целом, положительно", - заявил Мирзоян в ответ на соответствующий вопрос корреспондента агентства "Анадолу".Отметив, что последний визит на высоком уровне между двумя странами состоялся более 10 лет назад, Мирзоян заявил, что взаимные визиты могут состояться, когда процесс нормализации продолжится, и будут получены результаты."В целом народ Армении хочет нормализации отношений с Турцией. Это находит отражение и в опросах общественного мнения. Конечно, и в Армении, и в Турции есть группы, которые скептически относятся к этому процессу. Должностные лица с обеих сторон должны взять на себя политическое лидерство для решения этих проблем. Во время моей встречи с министром Чавушоглу мы обменялись мнениями по некоторым вопросам, и я надеюсь, что они будут учтены", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220205/pashinyan-1771200529.html

https://ria.ru/20211214/spetspredstavitel-1763600637.html

турция

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, турция, армения, мид армении