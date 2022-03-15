https://ria.ru/20220315/armeniya-1778334603.html
Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией
Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией - РИА Новости, 15.03.2022
Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией
Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:37
2022-03-15T19:37
2022-03-15T20:38
в мире
турция
армения
мид армении
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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян."Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Я считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире", - приводит слова Мирзояна агентство "Анадолу".Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией проходит в целом положительно, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян."В целом, положительно", - заявил Мирзоян в ответ на соответствующий вопрос корреспондента агентства "Анадолу".Отметив, что последний визит на высоком уровне между двумя странами состоялся более 10 лет назад, Мирзоян заявил, что взаимные визиты могут состояться, когда процесс нормализации продолжится, и будут получены результаты."В целом народ Армении хочет нормализации отношений с Турцией. Это находит отражение и в опросах общественного мнения. Конечно, и в Армении, и в Турции есть группы, которые скептически относятся к этому процессу. Должностные лица с обеих сторон должны взять на себя политическое лидерство для решения этих проблем. Во время моей встречи с министром Чавушоглу мы обменялись мнениями по некоторым вопросам, и я надеюсь, что они будут учтены", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220205/pashinyan-1771200529.html
https://ria.ru/20211214/spetspredstavitel-1763600637.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, армения, мид армении
19:37 15.03.2022 (обновлено: 20:38 15.03.2022)
Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией
Глава МИД Армении заявил о готовности установить дипломатические отношения с Турцией
АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией
. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Я считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире", - приводит слова Мирзояна агентство "Анадолу"
.
Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией проходит в целом положительно, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"В целом, положительно", - заявил Мирзоян в ответ на соответствующий вопрос корреспондента агентства "Анадолу".
Отметив, что последний визит на высоком уровне между двумя странами состоялся более 10 лет назад, Мирзоян заявил, что взаимные визиты могут состояться, когда процесс нормализации продолжится, и будут получены результаты.
"В целом народ Армении хочет нормализации отношений с Турцией. Это находит отражение и в опросах общественного мнения. Конечно, и в Армении, и в Турции есть группы, которые скептически относятся к этому процессу. Должностные лица с обеих сторон должны взять на себя политическое лидерство для решения этих проблем. Во время моей встречи с министром Чавушоглу мы обменялись мнениями по некоторым вопросам, и я надеюсь, что они будут учтены", - подчеркнул он.