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Нидерланды заморозили российские активы на шесть миллионов евро - РИА Новости, 15.03.2022
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Нидерланды заморозили российские активы на шесть миллионов евро
Нидерланды заморозили российские активы на шесть миллионов евро - РИА Новости, 15.03.2022
Нидерланды заморозили российские активы на шесть миллионов евро
В банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов заморожены российские активы на сумму 6 миллионов евро, об этом говорится в письме министра финансов... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:44
2022-03-15T20:07
в мире
экономика
нидерланды
санкции
санкции в отношении россии
европа
россия
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. В банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов заморожены российские активы на сумму 6 миллионов евро, об этом говорится в письме министра финансов страны Сигрид Каг парламенту.Как сообщила министр финансов Нидерландов, российские активы на сумму 4 миллиона евро были заморожены в инвестиционных фондах и компаниях, 1,75 миллиона евро заморожены в банках и 340 тысяч евро - в пенсионных фондах."Общая сумма замороженных активов составляет 6,085 миллиона евро", - говорится в письме.По словам Каг, сейчас важно, чтобы все в ЕС "как можно скорее определили свои отношения со сторонами, находящимися под санкциями, и немедленно заморозили любые активы".
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778336346.html
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778299086.html
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в мире, экономика, нидерланды, санкции, санкции в отношении россии, европа, россия
19:44 15.03.2022 (обновлено: 20:07 15.03.2022)
 
Нидерланды заморозили российские активы на шесть миллионов евро

Нидерланды заморозили российские активы в банках и фондах страны на шесть миллионов евро

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Нидерландов
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. В банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов заморожены российские активы на сумму 6 миллионов евро, об этом говорится в письме министра финансов страны Сигрид Каг парламенту.
Как сообщила министр финансов Нидерландов, российские активы на сумму 4 миллиона евро были заморожены в инвестиционных фондах и компаниях, 1,75 миллиона евро заморожены в банках и 340 тысяч евро - в пенсионных фондах.
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"Общая сумма замороженных активов составляет 6,085 миллиона евро", - говорится в письме.
По словам Каг, сейчас важно, чтобы все в ЕС "как можно скорее определили свои отношения со сторонами, находящимися под санкциями, и немедленно заморозили любые активы".
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