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Нидерланды заморозили российские активы на шесть миллионов евро

Нидерланды заморозили российские активы на шесть миллионов евро - РИА Новости, 15.03.2022

Нидерланды заморозили российские активы на шесть миллионов евро

В банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов заморожены российские активы на сумму 6 миллионов евро, об этом говорится в письме министра финансов... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:44

2022-03-15T19:44

2022-03-15T20:07

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. В банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов заморожены российские активы на сумму 6 миллионов евро, об этом говорится в письме министра финансов страны Сигрид Каг парламенту.Как сообщила министр финансов Нидерландов, российские активы на сумму 4 миллиона евро были заморожены в инвестиционных фондах и компаниях, 1,75 миллиона евро заморожены в банках и 340 тысяч евро - в пенсионных фондах."Общая сумма замороженных активов составляет 6,085 миллиона евро", - говорится в письме.По словам Каг, сейчас важно, чтобы все в ЕС "как можно скорее определили свои отношения со сторонами, находящимися под санкциями, и немедленно заморозили любые активы".

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778336346.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, нидерланды, санкции, санкции в отношении россии, европа, россия