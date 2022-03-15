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Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778349984.html
Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца
Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 15.03.2022
Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца и всеми ими пожертвуют. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T21:39
2022-03-15T21:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
украина
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца и всеми ими пожертвуют."Пока Америка будет, она будет воевать с Россией до последнего украинца. Без вариантов, все они будут брошены под танк", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пока западные страны будут иметь интересы в отношении Украины, а в Киеве у власти будут находиться "прозападные клики", они будут пытаться ставить России палки в колеса, дестабилизировать ситуацию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778332548.html
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в мире, сша, россия, украина, сергей аксенов (политик)
21:39 15.03.2022
 
Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца

Глава Крыма Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца и всеми ими пожертвуют.
"Пока Америка будет, она будет воевать с Россией до последнего украинца. Без вариантов, все они будут брошены под танк", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 19:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью
По его словам, пока западные страны будут иметь интересы в отношении Украины, а в Киеве у власти будут находиться "прозападные клики", они будут пытаться ставить России палки в колеса, дестабилизировать ситуацию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 18:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аксенов пригрозил изымать имущество украинцев, дестабилизирующих ситуацию
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)
 
 
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