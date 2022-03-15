https://ria.ru/20220315/aksenov-1778349984.html

Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца

Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 15.03.2022

Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца и всеми ими пожертвуют. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T21:39

2022-03-15T21:39

2022-03-15T21:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

украина

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца и всеми ими пожертвуют."Пока Америка будет, она будет воевать с Россией до последнего украинца. Без вариантов, все они будут брошены под танк", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пока западные страны будут иметь интересы в отношении Украины, а в Киеве у власти будут находиться "прозападные клики", они будут пытаться ставить России палки в колеса, дестабилизировать ситуацию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/aksenov-1778332548.html

https://ria.ru/20220315/aksenov-1778322539.html

сша

россия

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, украина, сергей аксенов (политик)