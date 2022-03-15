https://ria.ru/20220315/aksenov-1778332548.html

Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью

Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью - РИА Новости, 15.03.2022

Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов давать показания и участвовать в судебном процессе над украинской властью, которая совершала преступления или... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:23

2022-03-15T19:23

2022-03-15T19:23

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов давать показания и участвовать в судебном процессе над украинской властью, которая совершала преступления или способствовала этому в последние годы."Я не только показания давал бы, я во всех процессах готов участвовать. Все, что касается уничтожения "коричневой мрази". Не только готов давать показания, а действовать готов", - сказал Аксенов в эфире "России 24", отвечая на вопрос, готов ли он участвовать процессе над украинской властью, которая совершала в последние годы преступления или способствовала этому.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 15 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 100 самолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня и 156 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220315/aksenov-1778322539.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, сергей аксенов (политик), республика крым