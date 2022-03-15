Рейтинг@Mail.ru
Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778332548.html
Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью
Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью - РИА Новости, 15.03.2022
Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов давать показания и участвовать в судебном процессе над украинской властью, которая совершала преступления или... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:23
2022-03-15T19:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов давать показания и участвовать в судебном процессе над украинской властью, которая совершала преступления или способствовала этому в последние годы."Я не только показания давал бы, я во всех процессах готов участвовать. Все, что касается уничтожения "коричневой мрази". Не только готов давать показания, а действовать готов", - сказал Аксенов в эфире "России 24", отвечая на вопрос, готов ли он участвовать процессе над украинской властью, которая совершала в последние годы преступления или способствовала этому.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 15 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 100 самолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня и 156 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778322539.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей аксенов (политик), республика крым
19:23 15.03.2022
 
Аксенов заявил о готовности участвовать в суде над украинской властью

Аксенов заявил, что готов участвовать в судебном процессе над украинской властью

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов давать показания и участвовать в судебном процессе над украинской властью, которая совершала преступления или способствовала этому в последние годы.
"Я не только показания давал бы, я во всех процессах готов участвовать. Все, что касается уничтожения "коричневой мрази". Не только готов давать показания, а действовать готов", - сказал Аксенов в эфире "России 24", отвечая на вопрос, готов ли он участвовать процессе над украинской властью, которая совершала в последние годы преступления или способствовала этому.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 18:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аксенов пригрозил изымать имущество украинцев, дестабилизирующих ситуацию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 15 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 100 самолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня и 156 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала