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Аксенов пригрозил изымать имущество украинцев, дестабилизирующих ситуацию - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778322539.html
Аксенов пригрозил изымать имущество украинцев, дестабилизирующих ситуацию
Аксенов пригрозил изымать имущество украинцев, дестабилизирующих ситуацию - РИА Новости, 15.03.2022
Аксенов пригрозил изымать имущество украинцев, дестабилизирующих ситуацию
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прорабатываются меры по изъятию в пользу государства собственности граждан Украины, которые выступают за дестабилизацию... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:30
2022-03-15T18:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прорабатываются меры по изъятию в пользу государства собственности граждан Украины, которые выступают за дестабилизацию ситуации и финансируют за счет работы их объектов на полуострове операции против российских военнослужащих."Есть еще ряд украинских деятелей, которые состоят в "партиях войны", которые выступают за дестабилизацию. По ним по всем ведется работа с правоохранительными структурами. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства. Считаю, что не могут убийцы и подонки зарабатывать на территории российского Крыма, финансируя операции против наших военнослужащих и мирного населения. Будут жесткие меры ", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24".
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россия
украина
республика крым
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в мире, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)
18:30 15.03.2022 (обновлено: 18:40 15.03.2022)
 
Аксенов пригрозил изымать имущество украинцев, дестабилизирующих ситуацию

Аксенов: Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прорабатываются меры по изъятию в пользу государства собственности граждан Украины, которые выступают за дестабилизацию ситуации и финансируют за счет работы их объектов на полуострове операции против российских военнослужащих.
"Есть еще ряд украинских деятелей, которые состоят в "партиях войны", которые выступают за дестабилизацию. По ним по всем ведется работа с правоохранительными структурами. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства. Считаю, что не могут убийцы и подонки зарабатывать на территории российского Крыма, финансируя операции против наших военнослужащих и мирного населения. Будут жесткие меры ", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24".
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 18:25
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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