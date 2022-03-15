https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778304993.html
"Аэрофлот" анонсировал вывозные рейсы из ОАЭ, Таиланда и с Сейшел
"Аэрофлот" анонсировал вывозные рейсы из ОАЭ, Таиланда и с Сейшел - РИА Новости, 15.03.2022
"Аэрофлот" анонсировал вывозные рейсы из ОАЭ, Таиланда и с Сейшел
"Аэрофлот" анонсировал очередные спецрейсы для вывоза пассажиров, на этот раз – застрявших в ОАЭ, Таиланде и на Сейшелах, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:28
2022-03-15T17:28
2022-03-15T17:28
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аэрофлот
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" анонсировал очередные спецрейсы для вывоза пассажиров, на этот раз – застрявших в ОАЭ, Таиланде и на Сейшелах, сообщает авиакомпания."Аэрофлот" организует специальные рейсы из Дубая (ОАЭ), Бангкока (Таиланд) и Виктории (Сейшелы) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из РФ", — говорится в сообщении.В четверг, 17 марта, планируется к выполнению рейс FZ8705 (технический номер рейса SU2995) Дубай — Москва, вылет в 10:50. В пятницу, 18 марта, запланированы спецрейсы F79556 (технический номер SU2997) Бангкок — Москва, вылет в 13:35 и F79688 (технический номер SU2995) Виктория — Москва, вылет в 22:20. Время указано местное.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, таиланд, москва, аэрофлот, санкции в отношении россии, сейшельские острова, дубай, оаэ, туристы
"Аэрофлот" анонсировал вывозные рейсы из ОАЭ, Таиланда и с Сейшел
"Аэрофлот" в ближайшие дни организует рейсы для вывоза россиян из ОАЭ, Таиланда и с Сейшел
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" анонсировал очередные спецрейсы для вывоза пассажиров, на этот раз – застрявших в ОАЭ, Таиланде и на Сейшелах, сообщает авиакомпания.
"Аэрофлот" организует специальные рейсы из Дубая (ОАЭ), Бангкока (Таиланд) и Виктории (Сейшелы) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из РФ", — говорится в сообщении.
В четверг, 17 марта, планируется к выполнению рейс FZ8705 (технический номер рейса SU2995) Дубай — Москва, вылет в 10:50. В пятницу, 18 марта, запланированы спецрейсы F79556 (технический номер SU2997) Бангкок — Москва, вылет в 13:35 и F79688 (технический номер SU2995) Виктория — Москва, вылет в 22:20. Время указано местное.
Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций.