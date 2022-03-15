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Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 15.03.2022
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Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене
Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 15.03.2022
Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы установил срок ареста Юрия Абрамова, обвиняемого в госизмене, до 2 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:41
2022-03-15T09:41
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы установил срок ареста Юрия Абрамова, обвиняемого в госизмене, до 2 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Абрамова Юрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 мая", - сказала она.Решение было вынесено еще 2 марта.Дело маркировано грифом "совершенно секретно", фабула обвинения не раскрывается. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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происшествия, москва, россия
09:41 15.03.2022
 
Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 2 мая россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы установил срок ареста Юрия Абрамова, обвиняемого в госизмене, до 2 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Абрамова Юрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 мая", - сказала она.
Решение было вынесено еще 2 марта.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно", фабула обвинения не раскрывается. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 10:51
Владивостокский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену
 
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