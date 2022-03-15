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Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене
Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 15.03.2022
Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы установил срок ареста Юрия Абрамова, обвиняемого в госизмене, до 2 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:41
2022-03-15T09:41
2022-03-15T09:41
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы установил срок ареста Юрия Абрамова, обвиняемого в госизмене, до 2 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Абрамова Юрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 мая", - сказала она.Решение было вынесено еще 2 марта.Дело маркировано грифом "совершенно секретно", фабула обвинения не раскрывается. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 2 мая россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене