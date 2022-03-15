https://ria.ru/20220315/abramov-1778197233.html

Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене

Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 15.03.2022

Суд арестовал россиянина Абрамова, обвиняемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы установил срок ареста Юрия Абрамова, обвиняемого в госизмене, до 2 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:41

2022-03-15T09:41

2022-03-15T09:41

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы установил срок ареста Юрия Абрамова, обвиняемого в госизмене, до 2 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Абрамова Юрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 мая", - сказала она.Решение было вынесено еще 2 марта.Дело маркировано грифом "совершенно секретно", фабула обвинения не раскрывается. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220207/izmena-1771424336.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, москва, россия