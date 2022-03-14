https://ria.ru/20220314/zhirinovskiy-1777986125.html

Дегтярев опубликовал одно из "пророчеств" Жириновского об Украине

Дегтярев опубликовал одно из "пророчеств" Жириновского об Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Дегтярев опубликовал одно из "пророчеств" Жириновского об Украине

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что "пришло время" начать публикацию выдержек из его книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:13

2022-03-14T08:13

2022-03-14T16:50

вячеслав володин

владимир жириновский

политика

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ХАБАРОВСК, 14 мар — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что "пришло время" начать публикацию выдержек из его книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовав первое из них — о том, что Украины как государства не будет."Пришло время начать серию публикаций о пророчествах Владимира Жириновского. Мне это делать проще всех, так как с 2005 года я работал над книгами о его предсказаниях. <…> Итак, начинаем. В. В. Жириновский весной 2021 года: "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины" ("Пророк 2.0", М. Дегтярев, стр. 83). Публикаций будет много. Владимир Вольфович предсказал будущее не только Украины", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Он напомнил, что в первую книгу "Пророк в своем Отечестве" от 2015 года (в 2021-м была переиздана) вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй — "Пророк 2.0" — собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы", уточнил глава Хабаровского края.Ранее Минздрав сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин 11 марта заявил, что "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится". В пятницу источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777660825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав володин, владимир жириновский, политика