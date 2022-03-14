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На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2022
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На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:45
2022-03-14T16:45
тихий океан
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
происшествия
землетрясение
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В акватории Тихого океана, в 236 километрах южнее Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение на глубине 15,3 километра и магнитудой 5,4. На территории Петропавловск-Камчатского городского округа землетрясение ощущалось до двух баллов, пострадавших нет, здания не повреждены. Также отсутствует угроза возникновения цунами", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1777980096.html
тихий океан
петропавловск-камчатский
россия
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тихий океан, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, происшествия, землетрясение
16:45 14.03.2022
 
На Камчатке произошло землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В акватории Тихого океана, в 236 километрах южнее Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение на глубине 15,3 километра и магнитудой 5,4. На территории Петропавловск-Камчатского городского округа землетрясение ощущалось до двух баллов, пострадавших нет, здания не повреждены. Также отсутствует угроза возникновения цунами", - сказал собеседник агентства.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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У побережья Индонезии произошло землетрясение
 
Тихий океанПетропавловск-КамчатскийРоссияКамчатский крайПроисшествияЗемлетрясение
 
 
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