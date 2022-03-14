https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1778110927.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:45
2022-03-14T16:45
2022-03-14T16:45
тихий океан
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
происшествия
землетрясение
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В акватории Тихого океана, в 236 километрах южнее Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение на глубине 15,3 километра и магнитудой 5,4. На территории Петропавловск-Камчатского городского округа землетрясение ощущалось до двух баллов, пострадавших нет, здания не повреждены. Также отсутствует угроза возникновения цунами", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1777980096.html
тихий океан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, происшествия, землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет