https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1778110927.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2022

На Камчатке произошло землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:45

2022-03-14T16:45

2022-03-14T16:45

тихий океан

петропавловск-камчатский

россия

камчатский край

происшествия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768804802_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_69466fe0f16c22657bb8eeb1e6d53991.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В акватории Тихого океана, в 236 километрах южнее Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение на глубине 15,3 километра и магнитудой 5,4. На территории Петропавловск-Камчатского городского округа землетрясение ощущалось до двух баллов, пострадавших нет, здания не повреждены. Также отсутствует угроза возникновения цунами", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1777980096.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тихий океан, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, происшествия, землетрясение