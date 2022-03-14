https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778159781.html

Зеленский находится в Киеве, заявили в его офисе

Зеленский находится в Киеве, заявили в его офисе - РИА Новости, 14.03.2022

Зеленский находится в Киеве, заявили в его офисе

Владимир Зеленский остается в Киеве, сообщил в понедельник замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T21:04

2022-03-14T21:04

2022-03-14T21:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вячеслав володин

илья кива

россия

сша

верховная рада украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский остается в Киеве, сообщил в понедельник замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко."Я на Банковой, как и президент, как и руководитель офиса президента. Можно сказать, что круглосуточно работаем и находимся на Банковой (улица, где расположен офис Зеленского – ред.). Видео мы записываем на улице, чтобы люди не верили фейкам", - сказал Тимошенко в эфире украинского телеканала "Рада".Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Верховной рады, говорил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, позднее он заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной раде это опровергали. Украинский депутат Илья Кива утверждал, что Зеленский срочно уехал в Польшу и скрывается в посольстве США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/video-1777966002.html

россия

сша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вячеслав володин, илья кива, россия, сша, верховная рада украины, вооруженные силы рф, украина, владимир зеленский