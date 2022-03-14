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Зеленский находится в Киеве, заявили в его офисе - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778159781.html
Зеленский находится в Киеве, заявили в его офисе
Зеленский находится в Киеве, заявили в его офисе - РИА Новости, 14.03.2022
Зеленский находится в Киеве, заявили в его офисе
Владимир Зеленский остается в Киеве, сообщил в понедельник замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:04
2022-03-14T21:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вячеслав володин
илья кива
россия
сша
верховная рада украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский остается в Киеве, сообщил в понедельник замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко."Я на Банковой, как и президент, как и руководитель офиса президента. Можно сказать, что круглосуточно работаем и находимся на Банковой (улица, где расположен офис Зеленского – ред.). Видео мы записываем на улице, чтобы люди не верили фейкам", - сказал Тимошенко в эфире украинского телеканала "Рада".Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Верховной рады, говорил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, позднее он заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной раде это опровергали. Украинский депутат Илья Кива утверждал, что Зеленский срочно уехал в Польшу и скрывается в посольстве США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
сша
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в мире, вячеслав володин, илья кива, россия, сша, верховная рада украины, вооруженные силы рф, украина, владимир зеленский
21:04 14.03.2022
 
Зеленский находится в Киеве, заявили в его офисе

Замруководителя офиса президента Украины Тимошенко: Зеленский находится в Киеве

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский остается в Киеве, сообщил в понедельник замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко.
"Я на Банковой, как и президент, как и руководитель офиса президента. Можно сказать, что круглосуточно работаем и находимся на Банковой (улица, где расположен офис Зеленского – ред.). Видео мы записываем на улице, чтобы люди не верили фейкам", - сказал Тимошенко в эфире украинского телеканала "Рада".
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Верховной рады, говорил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, позднее он заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной раде это опровергали. Украинский депутат Илья Кива утверждал, что Зеленский срочно уехал в Польшу и скрывается в посольстве США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 22:15
Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВячеслав ВолодинИлья КиваРоссияСШАВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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