https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778123736.html

Кадыров посоветовал Зеленскому обратиться к Путину и признать поражение

Кадыров посоветовал Зеленскому обратиться к Путину и признать поражение - РИА Новости, 14.03.2022

Кадыров посоветовал Зеленскому обратиться к Путину и признать поражение

Глава Чечни Рамзан Кадыров чувствует приближающееся поражение нацистского режима Украины, страна вновь возьмет на себя обязательства по соблюдению внеблокового... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:46

2022-03-14T17:46

2022-03-14T18:26

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров чувствует приближающееся поражение нацистского режима Украины, страна вновь возьмет на себя обязательства по соблюдению внеблокового статуса, соответствующее мнение он озвучил в статье "Крах однополярного мира". Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на официальном сайте главы и правительства Чечни."Я чувствую приближающееся поражение нацистского режима Украины. Украина вновь возьмет на себя обязательства по соблюдению внеблокового статуса. Украина будет соблюдать Будапештский меморандум. Украина признает суверенитет России над Крымом и признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Украинские власти уяснят, что негоже трясти ядерным оружием на тех, кто тебя вырастил и воспитал. Я верю, что совсем скоро прекрасный украинский народ снова обретет свободу. Совсем скоро Украина станет такой же многонациональной, как и прежде", - написал Кадыров.Он добавил, что чеченские бойцы выполнят на Украине самую почетную миссию - ликвидируют остатки и главную силу бандеровского режима. "Мои ребята с гордостью выполнят самую почетную миссию - ликвидируют остатки и главную силу бандеровского режима. "Азов" и "Айдар" будут либо уничтожены, либо преданы народному суду в Грозном. И тут лучше им самим решить, какая участь для них более благоприятная. Третьего, как видите, не дано", - написал глава Чечни в статье.Отдельно Кадыров в своей статье выделил президента Украины Владимира Зеленского. "Хочу отметить, что сильный и могучий лидер делает такой же и свою страну, он никогда не позволит использовать себя в качестве марионетки, он будет твердо и неукоснительно отстаивать интересы своего народа! А что же Зеленский? Сегодня он не может придумать, как и под каким предлогом безопаснее слиться из страны, вот такой вот "лидер", - написал Кадыров. В своей статье он отметил, что ему "глубоко жаль народ Украины, который вынужден проходить эти испытания из-за глупости своего правителя"."Украинским властям стоит принять поражение и перестать использовать обманутое ими население в качестве живого щита. Товарищу Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несет блага украинскому народу. Свяжитесь с президентом России, признайте свое поражение. Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777563839.html

https://ria.ru/20220312/koridor-1777800173.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

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Кирилл Волков

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