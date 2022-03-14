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Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели на Украине
Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели на Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима новая налоговая модель, в частности, ослабление налогового давления. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:07
2022-03-14T16:07
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима новая налоговая модель, в частности, ослабление налогового давления."Правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила. Чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут, там, где могут, на время войны и послевоенного восстановления нужна новая налоговая модель, нужно обновить и финансовые правила. Кабмин Украины уже работает над тем, как это оформить нормативно. День-два – будут детали", - сказал Зеленский в своем видеообращении в понедельник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/zelenskiy-1777904280.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
16:07 14.03.2022
 
Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели на Украине

Президент Украины Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима новая налоговая модель, в частности, ослабление налогового давления.
"Правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила. Чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут, там, где могут, на время войны и послевоенного восстановления нужна новая налоговая модель, нужно обновить и финансовые правила. Кабмин Украины уже работает над тем, как это оформить нормативно. День-два – будут детали", - сказал Зеленский в своем видеообращении в понедельник.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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