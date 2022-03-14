https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778098884.html

Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели на Украине

Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Зеленский заявил о необходимости новой налоговой модели на Украине

Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима новая налоговая модель, в частности, ослабление налогового давления. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:07

2022-03-14T16:07

2022-03-14T16:07

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима новая налоговая модель, в частности, ослабление налогового давления."Правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила. Чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут, там, где могут, на время войны и послевоенного восстановления нужна новая налоговая модель, нужно обновить и финансовые правила. Кабмин Украины уже работает над тем, как это оформить нормативно. День-два – будут детали", - сказал Зеленский в своем видеообращении в понедельник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/zelenskiy-1777904280.html

https://ria.ru/20220307/britaniya-1776985669.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия