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Украинское население ищет защиты у России, заявило Минобороны

Украинское население ищет защиты у России, заявило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022

Украинское население ищет защиты у России, заявило Минобороны

Украинское население ищет защиты у России, это подтверждается многочисленными обращениями, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:42

2022-03-14T17:42

2022-03-14T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинское население ищет защиты у России, это подтверждается многочисленными обращениями, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В обстановке гуманитарного кризиса большая часть населения, удерживаемого националистами в городах Украины и используемого ими в качестве "живого щита", ищет защиту именно в России, а не на Западе, что подтверждается миллионными обращениями граждан за помощью в эвакуации к российской стороне", - сказал Мизинцев.По его словам, только за истекшие сутки 12 247 человек изъявили желание сбежать от ужасов и произвола националистов именно в Россию и Белоруссию, а не на Запад. Всего обращений - 2 665 822 из почти двух тысяч населенных пунктов Украины.Начальник НЦУО заявил, что киевская власть демонстрирует полное безразличие к этим людям и готовность пожертвовать ими в угоду националистическим интересам, принуждая их оставаться в своих домах.Мизинцев процитировал одно из обращений: "Мой отец находится в Кировограде. Я очень прошу, молю эвакуировать кировоградцев в сопровождении военных в Россию, так как при эвакуации граждан самостоятельно они могут погибнуть от расстрелов мародеров или властей Украины. Когда начнется эвакуация, прошу сообщить по телефону".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, белоруссия, россия, украина, национальный центр управления обороной рф