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Красноярские власти выделят шесть миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 14.03.2022
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Красноярские власти выделят шесть миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Красноярские власти выделят шесть миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 14.03.2022
Красноярские власти выделят шесть миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в текущем году на увеличение заработной платы бюджетникам будет выделено не менее 6 миллиардов рублей и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:06
2022-03-14T15:06
экономика
красноярский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в текущем году на увеличение заработной платы бюджетникам будет выделено не менее 6 миллиардов рублей и не менее 10 миллиардов будет выделено на увеличение фонда развития региона, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, об этом Усс заявил на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края. Главными для обсуждения стали вопросы поддержки краевого малого и среднего бизнеса в условиях санкций, а также предстоящая корректировка бюджета, которая будет включать в себя меры поддержки населения края и экономики региона. Как отметил губернатор, основные направления возможных расходов уже продуманы и просчитаны. Основные направления корректировки - увеличение доходов населения, поддержка экономики и сохранение рабочих мест.По словам краевого вице-премьера Сергея Верещагина, ситуация в экономике края стабильная. Под особым контролем находятся цены в магазинах на продукты первой необходимости. Федеральная антимонопольная служба ежедневно получает данные мониторинга изменения цен и реагирует на нарушения. Стабильна ситуация и на рынке занятости населения. Нет задержек по выплатам заработной платы в компаниях, которые попали под ограничительные меры."Мы имеем серьёзные финансовые возможности, накопленные еще в прошлом году. А учитывая тот факт, что на продукцию наших крупнейших налогоплательщиков цена растёт в разы, то на обозримую перспективу и с бюджетом у нас будет полный порядок. Поэтому стратегическая задача заключается в том, чтобы конвертировать наши бюджетные возможности в поддержку экономики", – цитирует Усса пресс-служба."На увеличение заработной платы бюджетникам в этом году будет предусмотрено не менее 6 миллиардов рублей. Второе крупное направление – это увеличение фонда развития на сумму как минимум 10-12 миллиардов рублей. Это совершенно разные направления расходов: приобретение дополнительного транспорта, проведение ремонтов, стройки, подготовка к зиме, дорожное строительство и многое другое", – подчеркнул губернатор.
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экономика, красноярский край, александр усс
15:06 14.03.2022
 
Красноярские власти выделят шесть миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам

Красноярские власти выделят шесть миллиардов рублей на увеличение зарплат бюджетникам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в текущем году на увеличение заработной платы бюджетникам будет выделено не менее 6 миллиардов рублей и не менее 10 миллиардов будет выделено на увеличение фонда развития региона, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, об этом Усс заявил на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края. Главными для обсуждения стали вопросы поддержки краевого малого и среднего бизнеса в условиях санкций, а также предстоящая корректировка бюджета, которая будет включать в себя меры поддержки населения края и экономики региона. Как отметил губернатор, основные направления возможных расходов уже продуманы и просчитаны. Основные направления корректировки - увеличение доходов населения, поддержка экономики и сохранение рабочих мест.
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По словам краевого вице-премьера Сергея Верещагина, ситуация в экономике края стабильная. Под особым контролем находятся цены в магазинах на продукты первой необходимости. Федеральная антимонопольная служба ежедневно получает данные мониторинга изменения цен и реагирует на нарушения. Стабильна ситуация и на рынке занятости населения. Нет задержек по выплатам заработной платы в компаниях, которые попали под ограничительные меры.
"Мы имеем серьёзные финансовые возможности, накопленные еще в прошлом году. А учитывая тот факт, что на продукцию наших крупнейших налогоплательщиков цена растёт в разы, то на обозримую перспективу и с бюджетом у нас будет полный порядок. Поэтому стратегическая задача заключается в том, чтобы конвертировать наши бюджетные возможности в поддержку экономики", – цитирует Усса пресс-служба.
"На увеличение заработной платы бюджетникам в этом году будет предусмотрено не менее 6 миллиардов рублей. Второе крупное направление – это увеличение фонда развития на сумму как минимум 10-12 миллиардов рублей. Это совершенно разные направления расходов: приобретение дополнительного транспорта, проведение ремонтов, стройки, подготовка к зиме, дорожное строительство и многое другое", – подчеркнул губернатор.
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ЭкономикаКрасноярский крайАлександр Усс
 
 
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