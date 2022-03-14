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В Подмосковье держат на контроле ситуацию с занятостью сотрудников
В Подмосковье держат на контроле ситуацию с занятостью сотрудников - РИА Новости, 14.03.2022
В Подмосковье держат на контроле ситуацию с занятостью сотрудников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить мониторинг ситуации с занятостью сотрудников, работающих в компаниях с иностранным капиталом,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:00
2022-03-14T14:00
2022-03-14T14:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить мониторинг ситуации с занятостью сотрудников, работающих в компаниях с иностранным капиталом, которые приостановили свою деятельность."Прошу глав регионов и депутатский корпус эту тему (вакансий – ред.) внимательно сопровождать. Вакансий огромное количество, но в компаниях с иностранным капиталом, там наверняка есть беспокойство и несмотря на высокую культуру взаимоотношений и разъяснений, прошу сопровождать это направление", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев