https://ria.ru/20220314/zanyatost-1778061697.html

В Подмосковье держат на контроле ситуацию с занятостью сотрудников

В Подмосковье держат на контроле ситуацию с занятостью сотрудников - РИА Новости, 14.03.2022

В Подмосковье держат на контроле ситуацию с занятостью сотрудников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить мониторинг ситуации с занятостью сотрудников, работающих в компаниях с иностранным капиталом,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:00

2022-03-14T14:00

2022-03-14T14:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить мониторинг ситуации с занятостью сотрудников, работающих в компаниях с иностранным капиталом, которые приостановили свою деятельность."Прошу глав регионов и депутатский корпус эту тему (вакансий – ред.) внимательно сопровождать. Вакансий огромное количество, но в компаниях с иностранным капиталом, там наверняка есть беспокойство и несмотря на высокую культуру взаимоотношений и разъяснений, прошу сопровождать это направление", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777777442.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев