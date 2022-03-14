https://ria.ru/20220314/zakharova-1778173210.html
Захарова назвала уголовное дело против себя на Украине сюрреализмом Киева
Захарова назвала уголовное дело против себя на Украине сюрреализмом Киева - РИА Новости, 14.03.2022
Захарова назвала уголовное дело против себя на Украине сюрреализмом Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возбуждение уголовного дела против себя на Украине, назвала это сюрреализмом киевского режима,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:42
2022-03-14T23:42
2022-03-14T23:43
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возбуждение уголовного дела против себя на Украине, назвала это сюрреализмом киевского режима, из-за того, что в этот же день в Донецке из-за падения ракеты "Точка-У" погибли мирные жители.Уголовные дела возбуждены против главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и директора департамента информации МИД РФ Марии Захаровой, сообщила в понедельник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова."Как же это символично - в день убийства вооруженными силами Украины 20 мирных граждан в Донецке. Сюрреализм киевского режима", - написала Захарова в своём Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/natsionalizm-1777839587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина
23:42 14.03.2022 (обновлено: 23:43 14.03.2022)
Захарова назвала уголовное дело против себя на Украине сюрреализмом Киева
Захарова назвала уголовное дело против себя на Украине сюрреализмом киевского режима