https://ria.ru/20220314/yasinovataya-1778010531.html
ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР
ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:52
2022-03-14T10:52
2022-03-14T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
10:52 14.03.2022 (обновлено: 11:07 14.03.2022)
ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой