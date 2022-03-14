https://ria.ru/20220314/yasinovataya-1778010531.html

ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР

ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:52

2022-03-14T10:52

2022-03-14T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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