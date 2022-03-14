Янукович рассказал об отношении к Зеленскому
Экс-президент Украины Янукович рассказал, что хорошо относился к Зеленскому
Виктор Янукович
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что хорошо относился к Владимиру Зеленскому - и как к человеку, и как к артисту.
"Да, были (личные контакты - ред.). Я хорошо к нему относился и как к человеку, и как к артисту", - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Януковича, сразу после президентских выборов он поздравил Зеленского с победой.
"Я хорошо понимал, что с его опытом работать на таком уровне будет очень тяжело. Очень хотелось поддержать и помочь", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.