https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778130198.html

Янукович рассказал об отношении к Зеленскому

Янукович рассказал об отношении к Зеленскому - РИА Новости, 14.03.2022

Янукович рассказал об отношении к Зеленскому

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что хорошо относился к Владимиру Зеленскому - и как к человеку, и как к артисту. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:23

2022-03-14T18:23

2022-03-14T18:23

в мире

россия

украина

владимир зеленский

виктор янукович

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что хорошо относился к Владимиру Зеленскому - и как к человеку, и как к артисту.По словам Януковича, сразу после президентских выборов он поздравил Зеленского с победой."Я хорошо понимал, что с его опытом работать на таком уровне будет очень тяжело. Очень хотелось поддержать и помочь", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, владимир зеленский, виктор янукович