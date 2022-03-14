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Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил Янукович - РИА Новости, 14.03.2022
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Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил Янукович
Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил Янукович - РИА Новости, 14.03.2022
Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил Янукович
Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Украины Виктор Янукович. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:12
2022-03-14T18:28
в мире
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Украины Виктор Янукович.По словам Януковича, необходимо любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Он отметил, что у Владимира Зеленского много разных "советчиков", но цена его личной ответственности огромная, ключевая."История этого конфликта началась давно, восемь лет назад. Да, не Зеленский начал войну в 2014 году, а (экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр) Турчинов. (Экс-президент Украины) Порошенко ее продолжал и подогревал, делал бизнес на крови. Но именно Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул. Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию", - сказал Янукович.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778123736.html
https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778130198.html
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в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, украина, владимир зеленский, виктор янукович
18:12 14.03.2022 (обновлено: 18:28 14.03.2022)
 
Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил Янукович

Экс-президент Украины Янукович: шанс остановить трагедию на Украине еще есть

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Украины Виктор Янукович.
По словам Януковича, необходимо любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Он отметил, что у Владимира Зеленского много разных "советчиков", но цена его личной ответственности огромная, ключевая.
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"История этого конфликта началась давно, восемь лет назад. Да, не Зеленский начал войну в 2014 году, а (экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр) Турчинов. (Экс-президент Украины) Порошенко ее продолжал и подогревал, делал бизнес на крови. Но именно Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул. Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию", - сказал Янукович.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Янукович
 
 
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