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Миру не нужна новая холодная война, заявил постпред Китая при ООН
Миру не нужна новая холодная война, заявил постпред Китая при ООН - РИА Новости, 14.03.2022
Миру не нужна новая холодная война, заявил постпред Китая при ООН
Миру не нужна новая холодная война, необходимо отказаться от блоков и конфронтации, заявил постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:49
2022-03-14T18:49
2022-03-14T20:08
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ООН, 14 мар — РИА Новости. Миру не нужна новая холодная война, необходимо отказаться от блоков и конфронтации, заявил постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь."Холодная война давно закончилась, и менталитет холодной войны, основанный на конфронтации блоков (стран), должен быть отвергнут", — отметил представитель Китая, предупредив, что продолжение риторики конфронтации "лишь усугубит мировые бедствия, усилит беспорядки и раскол"."Все страны должны объединиться под лозунгом многосторонности, укреплять единство, взаимодействие и работать для создания среды для всего человечества", — призвал представитель Китая.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, оон, обсе, украина, россия
18:49 14.03.2022 (обновлено: 20:08 14.03.2022)
Миру не нужна новая холодная война, заявил постпред Китая при ООН
Постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь: миру не нужна новая холодная война
ООН, 14 мар — РИА Новости. Миру не нужна новая холодная война, необходимо отказаться от блоков и конфронтации, заявил постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь.
"Миру не нужна новая холодная война", — сказал представитель Китая на заседании ООН, посвященном рассмотрению доклада ОБСЕ по Украине.
"Холодная война давно закончилась, и менталитет холодной войны, основанный на конфронтации блоков (стран), должен быть отвергнут", — отметил представитель Китая, предупредив, что продолжение риторики конфронтации "лишь усугубит мировые бедствия, усилит беспорядки и раскол".
"Все страны должны объединиться под лозунгом многосторонности, укреплять единство, взаимодействие и работать для создания среды для всего человечества", — призвал представитель Китая.