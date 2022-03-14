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Миру не нужна новая холодная война, заявил постпред Китая при ООН

Миру не нужна новая холодная война, заявил постпред Китая при ООН - РИА Новости, 14.03.2022

Миру не нужна новая холодная война, заявил постпред Китая при ООН

Миру не нужна новая холодная война, необходимо отказаться от блоков и конфронтации, заявил постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:49

2022-03-14T18:49

2022-03-14T20:08

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ООН, 14 мар — РИА Новости. Миру не нужна новая холодная война, необходимо отказаться от блоков и конфронтации, заявил постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь."Холодная война давно закончилась, и менталитет холодной войны, основанный на конфронтации блоков (стран), должен быть отвергнут", — отметил представитель Китая, предупредив, что продолжение риторики конфронтации "лишь усугубит мировые бедствия, усилит беспорядки и раскол"."Все страны должны объединиться под лозунгом многосторонности, укреплять единство, взаимодействие и работать для создания среды для всего человечества", — призвал представитель Китая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, оон, обсе, украина, россия