https://ria.ru/20220314/vooruzheniya-1778075466.html
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину - РИА Новости, 14.03.2022
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину
В ФРГ перестанут публично информировать о деталях поставок вооружения на Украину, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представитель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:39
2022-03-14T14:39
2022-03-14T14:41
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украина
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БЕРЛИН, 14 мар – РИА Новости. В ФРГ перестанут публично информировать о деталях поставок вооружения на Украину, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."В том числе по этой причине - чтобы не создавать рисков в области безопасности – не будет больше говориться о любом роде поставок, а также о деталях, будут ли и какого рода вооружения поставляться", - заявил Бюхнер, отвечая на вопрос прессы, продолжит ли Германия поставлять вооружения Украине при условии, что они могут стать целью для российской армии.
https://ria.ru/20220314/krizis-1777979913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина
14:39 14.03.2022 (обновлено: 14:41 14.03.2022)
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину
Германия перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину