https://ria.ru/20220314/vooruzheniya-1778075466.html

ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину

ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину - РИА Новости, 14.03.2022

ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину

В ФРГ перестанут публично информировать о деталях поставок вооружения на Украину, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представитель... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:39

2022-03-14T14:39

2022-03-14T14:41

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БЕРЛИН, 14 мар – РИА Новости. В ФРГ перестанут публично информировать о деталях поставок вооружения на Украину, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."В том числе по этой причине - чтобы не создавать рисков в области безопасности – не будет больше говориться о любом роде поставок, а также о деталях, будут ли и какого рода вооружения поставляться", - заявил Бюхнер, отвечая на вопрос прессы, продолжит ли Германия поставлять вооружения Украине при условии, что они могут стать целью для российской армии.

https://ria.ru/20220314/krizis-1777979913.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, украина