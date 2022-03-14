Рейтинг@Mail.ru
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/vooruzheniya-1778075466.html
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину - РИА Новости, 14.03.2022
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину
В ФРГ перестанут публично информировать о деталях поставок вооружения на Украину, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представитель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:39
2022-03-14T14:41
в мире
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg
БЕРЛИН, 14 мар – РИА Новости. В ФРГ перестанут публично информировать о деталях поставок вооружения на Украину, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."В том числе по этой причине - чтобы не создавать рисков в области безопасности – не будет больше говориться о любом роде поставок, а также о деталях, будут ли и какого рода вооружения поставляться", - заявил Бюхнер, отвечая на вопрос прессы, продолжит ли Германия поставлять вооружения Украине при условии, что они могут стать целью для российской армии.
https://ria.ru/20220314/krizis-1777979913.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина
14:39 14.03.2022 (обновлено: 14:41 14.03.2022)
 
ФРГ перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину

Германия перестанет публично информировать о поставках вооружений на Украину

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 мар – РИА Новости. В ФРГ перестанут публично информировать о деталях поставок вооружения на Украину, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"В том числе по этой причине - чтобы не создавать рисков в области безопасности – не будет больше говориться о любом роде поставок, а также о деталях, будут ли и какого рода вооружения поставляться", - заявил Бюхнер, отвечая на вопрос прессы, продолжит ли Германия поставлять вооружения Украине при условии, что они могут стать целью для российской армии.
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 04:17
В бундестаге заявили о вреде поставок вооружения Украине
 
В миреГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала