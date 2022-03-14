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При отступлении из Волновахи украинцы добивали своих раненых, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/volnovakha-1778093473.html
При отступлении из Волновахи украинцы добивали своих раненых, заявили в ДНР
При отступлении из Волновахи украинцы добивали своих раненых, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
При отступлении из Волновахи украинцы добивали своих раненых, заявили в ДНР
Украинские националисты при отступлении из Волновахи добивали своих раненых выстрелами в голову, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:45
2022-03-14T16:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
волноваха
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 14 мар — РИА Новости. Украинские националисты при отступлении из Волновахи добивали своих раненых выстрелами в голову, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин."Вот эти вот повреждения на голове — это выстрел в голову, соответственно, его добивали. То есть он получил ранение, и как залог молчания его просто добили. Добили свои же. Они не могли его транспортировать, они его просто бросили", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на брошенных националистами позициях нашли американские противоракетные комплексы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220313/vooruzhenie-1777958905.html
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донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, волноваха
15:45 14.03.2022 (обновлено: 16:58 14.03.2022)
 
При отступлении из Волновахи украинцы добивали своих раненых, заявили в ДНР

Советник премьера ДНР: украинские националисты, уходя из Волновахи, добивали своих раненых

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие Народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие Народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (ДНР), 14 мар — РИА Новости. Украинские националисты при отступлении из Волновахи добивали своих раненых выстрелами в голову, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
"Вот эти вот повреждения на голове — это выстрел в голову, соответственно, его добивали. То есть он получил ранение, и как залог молчания его просто добили. Добили свои же. Они не могли его транспортировать, они его просто бросили", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на брошенных националистами позициях нашли американские противоракетные комплексы.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Бойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 20:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска, отступая из Волновахи, оставили иностранное вооружение
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВолноваха
 
 
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