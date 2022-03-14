https://ria.ru/20220314/volnovakha-1778093473.html

При отступлении из Волновахи украинцы добивали своих раненых, заявили в ДНР

При отступлении из Волновахи украинцы добивали своих раненых, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

При отступлении из Волновахи украинцы добивали своих раненых, заявили в ДНР

Украинские националисты при отступлении из Волновахи добивали своих раненых выстрелами в голову, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:45

2022-03-14T15:45

2022-03-14T16:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

волноваха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777596101_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6d7798815f0fed55736c8a691e46ea01.jpg

ВОЛНОВАХА (ДНР), 14 мар — РИА Новости. Украинские националисты при отступлении из Волновахи добивали своих раненых выстрелами в голову, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин."Вот эти вот повреждения на голове — это выстрел в голову, соответственно, его добивали. То есть он получил ранение, и как залог молчания его просто добили. Добили свои же. Они не могли его транспортировать, они его просто бросили", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на брошенных националистами позициях нашли американские противоракетные комплексы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220313/vooruzhenie-1777958905.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

волноваха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, волноваха