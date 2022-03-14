https://ria.ru/20220314/vladivostok-1777980734.html

Во Владивостоке проверяют несколько школ после сообщений о "минировании"

Во Владивостоке проверяют несколько школ после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 14.03.2022

Во Владивостоке проверяют несколько школ после сообщений о "минировании"

Правоохранители проверяют сообщения о "минировании" трех школ и Нахимовского училища во Владивостоке, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T05:21

2022-03-14T05:21

2022-03-14T05:21

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Правоохранители проверяют сообщения о "минировании" трех школ и Нахимовского училища во Владивостоке, сообщили журналистам в мэрии."Средние образовательные школы №28, 61 и 60", - сказали в мэрии. Также там подтвердили информацию о "минировании" Нахимовского училища.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220313/minirovanie-1777924250.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия