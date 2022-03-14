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Во Владивостоке проверяют несколько школ после сообщений о "минировании"
Во Владивостоке проверяют несколько школ после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 14.03.2022
Во Владивостоке проверяют несколько школ после сообщений о "минировании"
Правоохранители проверяют сообщения о "минировании" трех школ и Нахимовского училища во Владивостоке, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T05:21
2022-03-14T05:21
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Правоохранители проверяют сообщения о "минировании" трех школ и Нахимовского училища во Владивостоке, сообщили журналистам в мэрии."Средние образовательные школы №28, 61 и 60", - сказали в мэрии. Также там подтвердили информацию о "минировании" Нахимовского училища.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220313/minirovanie-1777924250.html
россия
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происшествия, россия
05:21 14.03.2022
 
Во Владивостоке проверяют несколько школ после сообщений о "минировании"

Во Владивостоке проверяют три школы после сообщений о "минировании"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Правоохранители проверяют сообщения о "минировании" трех школ и Нахимовского училища во Владивостоке, сообщили журналистам в мэрии.
"Средние образовательные школы №28, 61 и 60", - сказали в мэрии. Также там подтвердили информацию о "минировании" Нахимовского училища.
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 14:21
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
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