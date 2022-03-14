https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778088708.html

"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента

"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента - РИА Новости, 14.03.2022

"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента

Социальная сеть "ВКонтакте" в феврале - начале марта 2022 года стала лидером по числу авторов и по объему публикуемого контента в рейтинге Brand Analytics об... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:32

2022-03-14T15:32

2022-03-14T15:41

вконтакте

brand analytics

общество

технологии

telegram (приложение)

instagram

социальные сети

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055306_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_717a42666587f528944fa2f16cee795c.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" в феврале - начале марта 2022 года стала лидером по числу авторов и по объему публикуемого контента в рейтинге Brand Analytics об активной русскоязычной аудитории соцмедиа, говорится в исследовании Brand Analytics.Поясняется, что было проанализировано более 3,3 миллиарда сообщений соцмедиа за период с 1 февраля по 10 марта текущего года."Представляем данные Brand Analytics об активной русскоязычной аудитории соцмедиа в феврале-марте 2022 года. А именно - динамику публичного русскоязычного контента на различных платформах и динамику числа активных русскоязычных авторов... В лидерах по числу авторов с большим перевесом и трендом на рост – соцсеть "ВКонтакте"... Лидером по объему публикуемого контента также является соцсеть "ВКонтакте", демонстрирующая положительный тренд не только по авторам, но и по числу сообщений", - говорится в исследовании.Добавляется, что по числу авторов Instagram находится на втором месте, с отрицательным трендом; Telegram - на третьем, с положительным трендом. По объему публикуемого контента вторая позиция у Telegram, который и по этому показателю демонстрирует положительный тренд. Instagram по объему публикуемого контента занимает третье место - также с негативным трендом, говорится в исследовании."В итоге и "ВКонтакте", и Telegram демонстрируют не взрывной, но рост активной аудитории и объема публикуемого контента. У Instagram негативный тренд по обоим показателям. Можно предположить постепенное перетекание аудитории Instagram в соцсеть "ВКонтакте" и в Telegram", - отмечается в исследовании.

https://ria.ru/20220314/odnoklassniki-1778079193.html

https://ria.ru/20220314/meta-1778071004.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вконтакте, brand analytics, общество, технологии, telegram (приложение), instagram, социальные сети, россия