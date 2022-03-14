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"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента - РИА Новости, 14.03.2022
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"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента
"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента - РИА Новости, 14.03.2022
"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента
Социальная сеть "ВКонтакте" в феврале - начале марта 2022 года стала лидером по числу авторов и по объему публикуемого контента в рейтинге Brand Analytics об... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:32
2022-03-14T15:41
вконтакте
brand analytics
общество
технологии
telegram (приложение)
instagram
социальные сети
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" в феврале - начале марта 2022 года стала лидером по числу авторов и по объему публикуемого контента в рейтинге Brand Analytics об активной русскоязычной аудитории соцмедиа, говорится в исследовании Brand Analytics.Поясняется, что было проанализировано более 3,3 миллиарда сообщений соцмедиа за период с 1 февраля по 10 марта текущего года."Представляем данные Brand Analytics об активной русскоязычной аудитории соцмедиа в феврале-марте 2022 года. А именно - динамику публичного русскоязычного контента на различных платформах и динамику числа активных русскоязычных авторов... В лидерах по числу авторов с большим перевесом и трендом на рост – соцсеть "ВКонтакте"... Лидером по объему публикуемого контента также является соцсеть "ВКонтакте", демонстрирующая положительный тренд не только по авторам, но и по числу сообщений", - говорится в исследовании.Добавляется, что по числу авторов Instagram находится на втором месте, с отрицательным трендом; Telegram - на третьем, с положительным трендом. По объему публикуемого контента вторая позиция у Telegram, который и по этому показателю демонстрирует положительный тренд. Instagram по объему публикуемого контента занимает третье место - также с негативным трендом, говорится в исследовании."В итоге и "ВКонтакте", и Telegram демонстрируют не взрывной, но рост активной аудитории и объема публикуемого контента. У Instagram негативный тренд по обоим показателям. Можно предположить постепенное перетекание аудитории Instagram в соцсеть "ВКонтакте" и в Telegram", - отмечается в исследовании.
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вконтакте, brand analytics, общество, технологии, telegram (приложение), instagram, социальные сети, россия
15:32 14.03.2022 (обновлено: 15:41 14.03.2022)
 
"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента

Brand Analytics: "ВКонтакте" в феврале-марте стала лидером по объему публикуемого контента

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" в феврале - начале марта 2022 года стала лидером по числу авторов и по объему публикуемого контента в рейтинге Brand Analytics об активной русскоязычной аудитории соцмедиа, говорится в исследовании Brand Analytics.
Поясняется, что было проанализировано более 3,3 миллиарда сообщений соцмедиа за период с 1 февраля по 10 марта текущего года.
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"Представляем данные Brand Analytics об активной русскоязычной аудитории соцмедиа в феврале-марте 2022 года. А именно - динамику публичного русскоязычного контента на различных платформах и динамику числа активных русскоязычных авторов... В лидерах по числу авторов с большим перевесом и трендом на рост – соцсеть "ВКонтакте"... Лидером по объему публикуемого контента также является соцсеть "ВКонтакте", демонстрирующая положительный тренд не только по авторам, но и по числу сообщений", - говорится в исследовании.
Добавляется, что по числу авторов Instagram находится на втором месте, с отрицательным трендом; Telegram - на третьем, с положительным трендом. По объему публикуемого контента вторая позиция у Telegram, который и по этому показателю демонстрирует положительный тренд. Instagram по объему публикуемого контента занимает третье место - также с негативным трендом, говорится в исследовании.
"В итоге и "ВКонтакте", и Telegram демонстрируют не взрывной, но рост активной аудитории и объема публикуемого контента. У Instagram негативный тренд по обоим показателям. Можно предположить постепенное перетекание аудитории Instagram в соцсеть "ВКонтакте" и в Telegram", - отмечается в исследовании.
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ВКонтактеBrand AnalyticsОбществоТехнологииTelegram (приложение)InstagramСоциальные сетиРоссия
 
 
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