https://ria.ru/20220314/vaktsinatsiya-1778005484.html
В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 14.03.2022
В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление об отмене обязательной вакцинации от коронавируса для отдельной категории граждан... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:33
2022-03-14T10:33
2022-03-14T10:33
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коронавирус covid-19
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УФА, 14 мар – РИА Новости. Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление об отмене обязательной вакцинации от коронавируса для отдельной категории граждан из-за того, что уровень коллективного иммунитета в регионе достиг 80 процентов."Проанализировав охват иммунизацией населения республики Татарстан против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, превышает 80%", - говорится в документе, подписанном Патяшиной.Отмечается, что постановление об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан утрачивает силу.В регионе обязательная вакцинация для работников образовательных учреждений, медицинских, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработников, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих и людей старше 60 лет действовала с 11 октября 2021 года.
https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика татарстан (татарстан)
В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет
УФА, 14 мар – РИА Новости. Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление об отмене обязательной вакцинации от коронавируса для отдельной категории граждан из-за того, что уровень коллективного иммунитета в регионе достиг 80 процентов.
"Проанализировав охват иммунизацией населения республики Татарстан
против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, превышает 80%", - говорится в документе, подписанном Патяшиной.
Отмечается, что постановление об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан утрачивает силу.
В регионе обязательная вакцинация для работников образовательных учреждений, медицинских, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработников, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих и людей старше 60 лет действовала с 11 октября 2021 года.