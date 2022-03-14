https://ria.ru/20220314/vaktsinatsiya-1778005484.html

В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 14.03.2022

В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление об отмене обязательной вакцинации от коронавируса для отдельной категории граждан... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:33

2022-03-14T10:33

2022-03-14T10:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

республика татарстан (татарстан)

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УФА, 14 мар – РИА Новости. Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление об отмене обязательной вакцинации от коронавируса для отдельной категории граждан из-за того, что уровень коллективного иммунитета в регионе достиг 80 процентов."Проанализировав охват иммунизацией населения республики Татарстан против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, превышает 80%", - говорится в документе, подписанном Патяшиной.Отмечается, что постановление об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан утрачивает силу.В регионе обязательная вакцинация для работников образовательных учреждений, медицинских, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработников, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих и людей старше 60 лет действовала с 11 октября 2021 года.

https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html

республика татарстан (татарстан)

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Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика татарстан (татарстан)