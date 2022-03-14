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Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778116581.html
Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией
Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией - РИА Новости, 14.03.2022
Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не теряет надежды на разрешение конфликта на Украине с помощью дипломатии. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:14
2022-03-14T17:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
збигнев рау
ситуация в днр и лнр
украина
россия
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НЬЮ- ЙОРК, 14 мар - РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не теряет надежды на разрешение конфликта на Украине с помощью дипломатии."ОБСЕ почти 50 лет предлагает платформу диалога. Стоит ли от этого отказываться? Нет. Мы не можем сказать, что у дипломатии нет будущего в разрешении этого конфликта. Есть", - заявил Рау журналистам перед своим выступлением в ООН.При этом он считает, что при соответствующем желании сторон вполне успешными могут быть и двусторонние переговоры властей России и Украины. "Соглашение всегда возможно при условии, что есть воля двух сторон не только заключить соглашение, но и приблизиться к нему", - сказал Рау.Он также призвал Совбез ООН приложить все усилия для урегулирования конфликта. "Я обращаюсь к вам сегодня с чувством безотлагательности и морального долга и призываю приложить все возможные усилия для прекращения военной агрессии РФ против Украины", - сказал Рау.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, обсе, збигнев рау, ситуация в днр и лнр, украина, россия
17:14 14.03.2022 (обновлено: 17:53 14.03.2022)
 
Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией

Глава ОБСЕ Рау не теряет надежды решить конфликт на Украине дипломатией

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГлава ОБСЕ Збигнев Рау
Глава ОБСЕ Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Глава ОБСЕ Збигнев Рау
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НЬЮ- ЙОРК, 14 мар - РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не теряет надежды на разрешение конфликта на Украине с помощью дипломатии.
"ОБСЕ почти 50 лет предлагает платформу диалога. Стоит ли от этого отказываться? Нет. Мы не можем сказать, что у дипломатии нет будущего в разрешении этого конфликта. Есть", - заявил Рау журналистам перед своим выступлением в ООН.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 03:56
СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины
При этом он считает, что при соответствующем желании сторон вполне успешными могут быть и двусторонние переговоры властей России и Украины. "Соглашение всегда возможно при условии, что есть воля двух сторон не только заключить соглашение, но и приблизиться к нему", - сказал Рау.
Он также призвал Совбез ООН приложить все усилия для урегулирования конфликта. "Я обращаюсь к вам сегодня с чувством безотлагательности и морального долга и призываю приложить все возможные усилия для прекращения военной агрессии РФ против Украины", - сказал Рау.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 03:42
Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование конфликта на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОБСЕЗбигнев РауСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссия
 
 
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