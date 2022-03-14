https://ria.ru/20220314/ukraina-1778116581.html
Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией
Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией - РИА Новости, 14.03.2022
Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не теряет надежды на разрешение конфликта на Украине с помощью дипломатии. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:14
2022-03-14T17:14
2022-03-14T17:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
збигнев рау
ситуация в днр и лнр
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772930541_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_dc168d906af4f402a3c58e77afab215f.jpg
НЬЮ- ЙОРК, 14 мар - РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не теряет надежды на разрешение конфликта на Украине с помощью дипломатии."ОБСЕ почти 50 лет предлагает платформу диалога. Стоит ли от этого отказываться? Нет. Мы не можем сказать, что у дипломатии нет будущего в разрешении этого конфликта. Есть", - заявил Рау журналистам перед своим выступлением в ООН.При этом он считает, что при соответствующем желании сторон вполне успешными могут быть и двусторонние переговоры властей России и Украины. "Соглашение всегда возможно при условии, что есть воля двух сторон не только заключить соглашение, но и приблизиться к нему", - сказал Рау.Он также призвал Совбез ООН приложить все усилия для урегулирования конфликта. "Я обращаюсь к вам сегодня с чувством безотлагательности и морального долга и призываю приложить все возможные усилия для прекращения военной агрессии РФ против Украины", - сказал Рау.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/peregovory-1777892421.html
https://ria.ru/20220310/peregovory-1777390875.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772930541_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b72647fa9df4ae9f39dee5fb2ebdbc50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обсе, збигнев рау, ситуация в днр и лнр, украина, россия
17:14 14.03.2022 (обновлено: 17:53 14.03.2022)
Глава ОБСЕ призвал решить конфликт на Украине дипломатией
Глава ОБСЕ Рау не теряет надежды решить конфликт на Украине дипломатией