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В ЛНР оценили потери украинских войск за сутки в 137 человек - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778013791.html
В ЛНР оценили потери украинских войск за сутки в 137 человек
В ЛНР оценили потери украинских войск за сутки в 137 человек - РИА Новости, 14.03.2022
В ЛНР оценили потери украинских войск за сутки в 137 человек
Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:04
2022-03-14T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 137 человек личного состава, пять танков, четыре боевых машины пехоты, одна единица БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), шесть единиц автомобильной техники, три единицы ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - ред.), три долговременные огневые точки", - уточнило ведомство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/pogibshie-1777851705.html
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777804493.html
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:04 14.03.2022 (обновлено: 11:58 14.03.2022)
 
В ЛНР оценили потери украинских войск за сутки в 137 человек

Народная милиция ЛНР: потери украинских войск за сутки составили 137 человек

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
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ЛУГАНСК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 137 человек личного состава, пять танков, четыре боевых машины пехоты, одна единица БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), шесть единиц автомобильной техники, три единицы ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - ред.), три долговременные огневые точки", - уточнило ведомство в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 17:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что около 1300 украинских военных погибли
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинский военнослужащий в Сумской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 10:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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