https://ria.ru/20220314/ukraina-1778013791.html

В ЛНР оценили потери украинских войск за сутки в 137 человек

В ЛНР оценили потери украинских войск за сутки в 137 человек - РИА Новости, 14.03.2022

В ЛНР оценили потери украинских войск за сутки в 137 человек

Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:04

2022-03-14T11:04

2022-03-14T11:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 137 человек личного состава, пять танков, четыре боевых машины пехоты, одна единица БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), шесть единиц автомобильной техники, три единицы ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - ред.), три долговременные огневые точки", - уточнило ведомство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/pogibshie-1777851705.html

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777804493.html

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр