https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1778020234.html

СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер

СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер - РИА Новости, 14.03.2022

СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер

СК опубликовал видео с места убийства 23-летней модели Гретты Ведлер. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:36

2022-03-14T11:36

2022-03-14T14:35

происшествия

москва

липецк

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. СК опубликовал видео с места убийства 23-летней модели Гретты Ведлер.Во время следственного эксперимента задержанный молодой человек показал, как задушил свою бывшую девушку в результате конфликта на почве финансовых и бытовых разногласий.Ведлер пропала в феврале прошлого года в Москве. Накануне стало известно, что ее тело обнаружили в чемодане, который лежал в гараже загородного дома в Липецке. Подозреваемый в убийстве полностью признал вину.

https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777913491.html

москва

липецк

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные мероприятия по делу об убийстве девушки в центре Москвы Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении молодого человека, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 2022-03-14T11:36 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

происшествия, москва, липецк