https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1778020234.html
СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер
СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер - РИА Новости, 14.03.2022
СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер
СК опубликовал видео с места убийства 23-летней модели Гретты Ведлер. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:36
2022-03-14T11:36
2022-03-14T14:35
происшествия
москва
липецк
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. СК опубликовал видео с места убийства 23-летней модели Гретты Ведлер.Во время следственного эксперимента задержанный молодой человек показал, как задушил свою бывшую девушку в результате конфликта на почве финансовых и бытовых разногласий.Ведлер пропала в феврале прошлого года в Москве. Накануне стало известно, что ее тело обнаружили в чемодане, который лежал в гараже загородного дома в Липецке. Подозреваемый в убийстве полностью признал вину.
https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777913491.html
москва
липецк
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следственные мероприятия по делу об убийстве девушки в центре Москвы
Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении молодого человека, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
2022-03-14T11:36
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PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, липецк
11:36 14.03.2022 (обновлено: 14:35 14.03.2022)
СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер
Следственный комитет показал видео с места убийства модели Гретты Ведлер в Москве