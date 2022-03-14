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СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер - РИА Новости, 14.03.2022
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СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер
СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер - РИА Новости, 14.03.2022
СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер
СК опубликовал видео с места убийства 23-летней модели Гретты Ведлер. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:36
2022-03-14T14:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. СК опубликовал видео с места убийства 23-летней модели Гретты Ведлер.Во время следственного эксперимента задержанный молодой человек показал, как задушил свою бывшую девушку в результате конфликта на почве финансовых и бытовых разногласий.Ведлер пропала в феврале прошлого года в Москве. Накануне стало известно, что ее тело обнаружили в чемодане, который лежал в гараже загородного дома в Липецке. Подозреваемый в убийстве полностью признал вину.
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Следственные мероприятия по делу об убийстве девушки в центре Москвы
Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении молодого человека, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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происшествия, москва, липецк
11:36 14.03.2022 (обновлено: 14:35 14.03.2022)
 
СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер

Следственный комитет показал видео с места убийства модели Гретты Ведлер в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. СК опубликовал видео с места убийства 23-летней модели Гретты Ведлер.
Во время следственного эксперимента задержанный молодой человек показал, как задушил свою бывшую девушку в результате конфликта на почве финансовых и бытовых разногласий.
Ведлер пропала в феврале прошлого года в Москве. Накануне стало известно, что ее тело обнаружили в чемодане, который лежал в гараже загородного дома в Липецке.
Подозреваемый в убийстве полностью признал вину.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 11:57
Тело пропавшей год назад в Москве модели нашли в чемодане
 
ПроисшествияМоскваЛипецк
 
 
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