https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1777977419.html

Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане

Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане - РИА Новости, 14.03.2022

Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане

Причиной убийства модели Гретты Ведлер стал конфликт на любовной и денежной почве, об этом сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T02:08

2022-03-14T02:08

2022-03-14T02:11

происшествия

москва

липецк

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Причиной убийства модели Гретты Ведлер стал конфликт на любовной и денежной почве, об этом сообщает "Пятый канал".Утверждается, что соответствующее признание сделал задержанный правоохранителями 23-летний подозреваемый. Мужчина сообщил, что убийство было совершено в отеле, после этого он вывез тело модели в Липецк в багажнике автомобиля.Как сообщил источник телеканала, после совершения преступления подозреваемый тщательно уничтожил все следы произошедшего в номере. При этом друг Ведлер сообщил "Пятому каналу", что после убийства подозреваемый вел переписку от лица девушки.Ранее пресс-служба управления Следственного комитета по Москве сообщила, что тело 23-летней Ведлер, пропавшей из отеля в столице год назад, нашли в Липецке в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемого в убийстве — бывшего молодого человека девушки 1998 года рождения — задержали и отправили на допрос. По информации СМИ, Ведлер состояла в отношениях с мужчиной, который незадолго до исчезновения модели украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой.

москва

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, липецк, следственный комитет россии (ск рф)