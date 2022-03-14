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Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане
Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане - РИА Новости, 14.03.2022
Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане
Причиной убийства модели Гретты Ведлер стал конфликт на любовной и денежной почве, об этом сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T02:08
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происшествия
москва
липецк
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Причиной убийства модели Гретты Ведлер стал конфликт на любовной и денежной почве, об этом сообщает "Пятый канал".Утверждается, что соответствующее признание сделал задержанный правоохранителями 23-летний подозреваемый. Мужчина сообщил, что убийство было совершено в отеле, после этого он вывез тело модели в Липецк в багажнике автомобиля.Как сообщил источник телеканала, после совершения преступления подозреваемый тщательно уничтожил все следы произошедшего в номере. При этом друг Ведлер сообщил "Пятому каналу", что после убийства подозреваемый вел переписку от лица девушки.Ранее пресс-служба управления Следственного комитета по Москве сообщила, что тело 23-летней Ведлер, пропавшей из отеля в столице год назад, нашли в Липецке в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемого в убийстве — бывшего молодого человека девушки 1998 года рождения — задержали и отправили на допрос. По информации СМИ, Ведлер состояла в отношениях с мужчиной, который незадолго до исчезновения модели украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой.
москва
липецк
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происшествия, москва, липецк, следственный комитет россии (ск рф)
02:08 14.03.2022 (обновлено: 02:11 14.03.2022)
 
Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане

"Пятый канал": причиной убийства модели Ведлер стал конфликт на любовной и денежной почве

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Причиной убийства модели Гретты Ведлер стал конфликт на любовной и денежной почве, об этом сообщает "Пятый канал".
Утверждается, что соответствующее признание сделал задержанный правоохранителями 23-летний подозреваемый. Мужчина сообщил, что убийство было совершено в отеле, после этого он вывез тело модели в Липецк в багажнике автомобиля.
© Моя Столица/YouTubeГретта Ведлер. Кадр видео
Гретта Ведлер. Кадр видео
© Моя Столица/YouTube
Гретта Ведлер. Кадр видео
Как сообщил источник телеканала, после совершения преступления подозреваемый тщательно уничтожил все следы произошедшего в номере. При этом друг Ведлер сообщил "Пятому каналу", что после убийства подозреваемый вел переписку от лица девушки.
Ранее пресс-служба управления Следственного комитета по Москве сообщила, что тело 23-летней Ведлер, пропавшей из отеля в столице год назад, нашли в Липецке в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемого в убийстве — бывшего молодого человека девушки 1998 года рождения — задержали и отправили на допрос. По информации СМИ, Ведлер состояла в отношениях с мужчиной, который незадолго до исчезновения модели украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой.
 
ПроисшествияМоскваЛипецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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