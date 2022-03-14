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Россияне могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220314/turisty-1778017512.html
Россияне могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран
Россияне могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран - РИА Новости, 14.03.2022
Россияне могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран
Несмотря на проблемы с отменами зарубежных полетов российских авиакомпаний, у россиян сохраняется возможность улететь без пересадки в 15 государств, сообщили в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:24
2022-03-14T13:20
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на проблемы с отменами зарубежных полетов российских авиакомпаний, у россиян сохраняется возможность улететь без пересадки в 15 государств, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Туристы могут купить туры и по другим направлениям, но уже с пересадкой. В их числе путевки в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы."Отдохнуть неделю в марте за рубежом, в зависимости от страны, сейчас можно от 23,7 тысячи рублей, например, в Абхазии, 66,7 тысячи на двоих в Армении и до бесконечности, например, на Мальдивах", — указали в ассоциации.Из-за последствий западных санкций в марте от полетов из России пока отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Приостановили полеты египетская EgyptAir, казахстанская Air Astana, турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Однако авиакомпания Saudia на месяц раньше решила открыть рейсы в Россию и уже с 15 марта планирует начать полеты в Шереметьево.Российские перевозчики с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией на Украине.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
11:24 14.03.2022 (обновлено: 13:20 14.03.2022)
 
Россияне могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран

Российские туристы могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран

© РИА Новости / Михаил ГоленковАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Аэропорт Храброво в Калининграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на проблемы с отменами зарубежных полетов российских авиакомпаний, у россиян сохраняется возможность улететь без пересадки в 15 государств, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России, на которых могут лететь туристы, заявлены в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка", — рассказали в ассоциации.
Туристы могут купить туры и по другим направлениям, но уже с пересадкой. В их числе путевки в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы.
"Отдохнуть неделю в марте за рубежом, в зависимости от страны, сейчас можно от 23,7 тысячи рублей, например, в Абхазии, 66,7 тысячи на двоих в Армении и до бесконечности, например, на Мальдивах", — указали в ассоциации.
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Из-за последствий западных санкций в марте от полетов из России пока отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Приостановили полеты египетская EgyptAir, казахстанская Air Astana, турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Однако авиакомпания Saudia на месяц раньше решила открыть рейсы в Россию и уже с 15 марта планирует начать полеты в Шереметьево.
Российские перевозчики с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией на Украине.
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