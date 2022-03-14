https://ria.ru/20220314/turisty-1778017512.html

Россияне могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран

Россияне могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран - РИА Новости, 14.03.2022

Россияне могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран

Несмотря на проблемы с отменами зарубежных полетов российских авиакомпаний, у россиян сохраняется возможность улететь без пересадки в 15 государств, сообщили в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:24

2022-03-14T11:24

2022-03-14T13:20

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на проблемы с отменами зарубежных полетов российских авиакомпаний, у россиян сохраняется возможность улететь без пересадки в 15 государств, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Туристы могут купить туры и по другим направлениям, но уже с пересадкой. В их числе путевки в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы."Отдохнуть неделю в марте за рубежом, в зависимости от страны, сейчас можно от 23,7 тысячи рублей, например, в Абхазии, 66,7 тысячи на двоих в Армении и до бесконечности, например, на Мальдивах", — указали в ассоциации.Из-за последствий западных санкций в марте от полетов из России пока отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Приостановили полеты египетская EgyptAir, казахстанская Air Astana, турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Однако авиакомпания Saudia на месяц раньше решила открыть рейсы в Россию и уже с 15 марта планирует начать полеты в Шереметьево.Российские перевозчики с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией на Украине.

https://ria.ru/20220312/vizy-1777702943.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия