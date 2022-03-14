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На складах Подмосковья есть все жизненно необходимые товары

На складах Подмосковья есть все жизненно необходимые товары - РИА Новости, 14.03.2022

На складах Подмосковья есть все жизненно необходимые товары

Все жизненно необходимые товары есть на складах Московской области, а пустые полки в магазинах образуются из-за повышенного спроса, заверил министр сельского... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:58

2022-03-14T19:58

2022-03-14T19:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Все жизненно необходимые товары есть на складах Московской области, а пустые полки в магазинах образуются из-за повышенного спроса, заверил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. Об этом сообщил телеканал "360".Люди начали активнее скупать важные товары, особенно повысился спрос на гречку, сахар, растительное масло и муку. Магазины иногда не успевают пополнять запасы, однако на складах все продукты есть и дефицита не ожидается.Воскресенский отметил, что магазинам нужно время, чтобы усовершенствовать цепочки поставок."Перегружать склады тоже не имеет смысла. Распределение должно быть равномерным – за этим в постоянном режиме также следят сотрудники министерства", – сказал министр.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)