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Подконтрольные Киеву власти Луганской области запретили вывоз топлива - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/toplivo-1778031561.html
Подконтрольные Киеву власти Луганской области запретили вывоз топлива
Подконтрольные Киеву власти Луганской области запретили вывоз топлива - РИА Новости, 14.03.2022
Подконтрольные Киеву власти Луганской области запретили вывоз топлива
Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в понедельник запретил вывоз бензина, дизтоплива и автогаза из... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:19
2022-03-14T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
луганская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в понедельник запретил вывоз бензина, дизтоплива и автогаза из региона."Своим распоряжением от 14.03.2022 года №106 "Про запрет вывоза горючего" запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим торговлю горючим, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного горючего и сжиженного газа для автомобилей", - сообщается в официальном Telegram-канале чиновника. В нем также отмечается, что распоряжение является обязательным, контролировать его исполнение будут представители полиции, вооруженных сил и нацгвардии Украины.Восьмого марта МИД Луганской народной республики сообщил, что силами ЛНР освобождена почти вся территория республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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в мире, луганская народная республика, украина, луганская область, ситуация в днр и лнр
12:19 14.03.2022
 
Подконтрольные Киеву власти Луганской области запретили вывоз топлива

Глава подконтрольной Киеву Луганской ОВГА Гайдай запретил вывоз топлива из региона

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в понедельник запретил вывоз бензина, дизтоплива и автогаза из региона.
"Своим распоряжением от 14.03.2022 года №106 "Про запрет вывоза горючего" запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим торговлю горючим, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного горючего и сжиженного газа для автомобилей", - сообщается в официальном Telegram-канале чиновника. В нем также отмечается, что распоряжение является обязательным, контролировать его исполнение будут представители полиции, вооруженных сил и нацгвардии Украины.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
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По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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