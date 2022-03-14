https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778163838.html

День 19-й: успехи ВС России, теракт в Донецке и продолжение переговоров

День 19-й: успехи ВС России, теракт в Донецке и продолжение переговоров - РИА Новости, 14.03.2022

День 19-й: успехи ВС России, теракт в Донецке и продолжение переговоров

На 19-й день российской спецоперации на Украине Министерство обороны отчиталось об основных успехах российских военных, в Донецке объявлен траур из-за удара... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T21:45

2022-03-14T21:45

2022-03-14T21:45

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

эдуард басурин

владимир мединский

красноармейск

вооруженные силы рф

россия

киев

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На 19-й день российской спецоперации на Украине Министерство обороны отчиталось об основных успехах российских военных, в Донецке объявлен траур из-за удара украинской стороной по городу ракетой "Точка-У", в результате которого погибли 20 человек, а переговорщики РФ и Украины продолжают обсуждать урегулирование.Успехи ВС РоссииМинистерство обороны в ходе очередного брифинга в понедельник отчиталось об успехах военной операции России на Украине. По данным ведомства, воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины.Всего за время спецоперации российские войска уничтожили почти 4 тысячи военных объектов Украины, в том числе 145 беспилотников и почти 1300 танков, 124 реактивных системы залпового огня, почти 500 артиллерийских орудий и больше тысячи единиц автотехники армии Украины.Кроме этого, на территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к РСЗО, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск. Российские военные высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведя из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь.Минобороны РФ также сообщило, что наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Российские войска ранее взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.Как сообщили в Минобороны РФ, были ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру Мариуполя, а успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила сегодня с 15 часов открыть гумкоридоры и приступить к массовой эвакуации населения. В ведомстве добавили, что в Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом: 450 тонн лекарств, продуктов, предметов первой необходимости.При этом, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, наступление ДНР идет по плану. В свою очередь, силы Луганской народной республики берут в кольцо украинских силовиков, дислоцирующихся в Северодонецке и Лисичанске.Теракт в ДонецкеВ понедельник поступила информация, что силы ПВО ДНР сбили ракету "Точка-У", которая была выпущена в направлении Донецка украинской стороной. Несмотря на это, один из кассетных снарядов взорвался в центре города. В результате погибли 20 человек, пострадали 36, включая ребенка.По данным народной милиции ДНР, обстрел Донецка "Точкой-У" произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. Также в ведомстве сообщили, что НМ ДНР заполучила ноутбук украинских войск с данными о целях ударов "Точкой-У", среди них Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, обстрел Донецка "Точкой-У" является военным преступлением и терактом. В ДНР 15 марта объявлен днем траура по погибшим. Как сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, если бы ПВО ДНР не сбили "Точку-У" над Донецком, жертв в городе могло бы быть больше в 100 раз.Министерство обороны РФ отметило, что российские Вооруженные силы в ответ на удар по Донецку будут уничтожать объекты оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом ведомство призвало граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.МИД РФ от лица всего народа и руководства России выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Донецка. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили: Москва уверена, что преступление Киева не останется безнаказанным.Продолжение переговоровВ понедельник Россия и Украина провели очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции.Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, основные комментарии по сути переговоров с Россией, возможно, будут во вторник. По его словам, в переговорах с РФ взята техническая пауза до вторника. Он объяснил ее необходимостью дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений и тем, чтобы продуктивно всю ночь работали технические и юридические группы.В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что делегация РФ пытается сделать все возможное для выполнения задач, поставленных российским президентом Владимиром Путиным, для мирного будущего.Мединский также отметил, что переговоры с украинской делегацией идут ежедневно, без выходных, в видеоформате, так как подобный формат сильно экономит время и средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html

https://ria.ru/20220314/porazheniya-1778147334.html

https://ria.ru/20220314/peregovory-1778157489.html

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Свидетельства применения ВСУ кассетных боеприпасов в Донецке Корреспондент РИА Новости показывает свидетельства применения украинскими военными в Донецке кассетных боеприпасов - и рассказывает, почему они запрещены. 2022-03-14T21:45 true PT0M35S

Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку 2022-03-14T21:45 true PT1M16S

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Петр Попадюк

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