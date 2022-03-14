https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778156973.html

Россия уничтожила 145 беспилотников и почти 1300 танков в ходе спецоперации

Россия уничтожила 145 беспилотников и почти 1300 танков в ходе спецоперации - РИА Новости, 14.03.2022

Россия уничтожила 145 беспилотников и почти 1300 танков в ходе спецоперации

Российские войска за время специальной военной операции уничтожили 145 беспилотников и почти 1300 танков, 124 реактивных систем залпового огня, почти 500... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:41

2022-03-14T20:41

2022-03-14T20:42

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские войска за время специальной военной операции уничтожили 145 беспилотников и почти 1300 танков, 124 реактивных систем залпового огня, почти 500 артиллерийских орудий и больше тысячи единиц автотехники, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции уничтожено: 145 беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/boepripasy-1778144545.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков