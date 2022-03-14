20:41 14.03.2022 (обновлено: 20:42 14.03.2022)
Россия уничтожила 145 беспилотников и почти 1300 танков в ходе спецоперации
Минобороны: Россия уничтожила 145 беспилотников и почти 1300 танков в ходе спецоперации
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские войска за время специальной военной операции уничтожили 145 беспилотников и почти 1300 танков, 124 реактивных систем залпового огня, почти 500 артиллерийских орудий и больше тысячи единиц автотехники, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции уничтожено: 145 беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.