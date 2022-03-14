17:29 14.03.2022 (обновлено: 17:54 14.03.2022)
Российские военные соблюдают "режимы тишины"
В Минобороны заявили, что российские военные соблюдают "режимы тишины"
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства в ходе спецоперации на Украине, несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", - подчеркнул Мизинцев.
По его словам, ежедневно, уже одиннадцатый день подряд, с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. "Выход по ним мирных жителей и иностранных граждан предусмотрен как в Российскую Федерацию, так и в западном направлении через контролируемые официальным Киевом территории", - сказал Мизинцев.
"Введенные "режимы тишины" со стороны Вооруженных сил России неукоснительно соблюдаются", - добавил генерал.