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Российские военные соблюдают "режимы тишины" - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778119784.html
Российские военные соблюдают "режимы тишины"
Российские военные соблюдают "режимы тишины" - РИА Новости, 14.03.2022
Российские военные соблюдают "режимы тишины"
Россия продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства в ходе спецоперации на Украине, несмотря на нескончаемые потоки лжи и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:29
2022-03-14T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства в ходе спецоперации на Украине, несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", - подчеркнул Мизинцев.По его словам, ежедневно, уже одиннадцатый день подряд, с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. "Выход по ним мирных жителей и иностранных граждан предусмотрен как в Российскую Федерацию, так и в западном направлении через контролируемые официальным Киевом территории", - сказал Мизинцев."Введенные "режимы тишины" со стороны Вооруженных сил России неукоснительно соблюдаются", - добавил генерал.
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в мире, россия, киев
17:29 14.03.2022 (обновлено: 17:54 14.03.2022)
 
Российские военные соблюдают "режимы тишины"

В Минобороны заявили, что российские военные соблюдают "режимы тишины"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства в ходе спецоперации на Украине, несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", - подчеркнул Мизинцев.
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"Введенные "режимы тишины" со стороны Вооруженных сил России неукоснительно соблюдаются", - добавил генерал.
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