https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778119784.html

Российские военные соблюдают "режимы тишины"

Российские военные соблюдают "режимы тишины" - РИА Новости, 14.03.2022

Российские военные соблюдают "режимы тишины"

Россия продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства в ходе спецоперации на Украине, несмотря на нескончаемые потоки лжи и... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:29

2022-03-14T17:29

2022-03-14T17:54

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

киев

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства в ходе спецоперации на Украине, несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", - подчеркнул Мизинцев.По его словам, ежедневно, уже одиннадцатый день подряд, с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. "Выход по ним мирных жителей и иностранных граждан предусмотрен как в Российскую Федерацию, так и в западном направлении через контролируемые официальным Киевом территории", - сказал Мизинцев."Введенные "режимы тишины" со стороны Вооруженных сил России неукоснительно соблюдаются", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778117985.html

https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев