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Путин разрешил продлевать действие механизма "старых" специнвестконтрактов - РИА Новости, 14.03.2022
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Путин разрешил продлевать действие механизма "старых" специнвестконтрактов
Путин разрешил продлевать действие механизма "старых" специнвестконтрактов - РИА Новости, 14.03.2022
Путин разрешил продлевать действие механизма "старых" специнвестконтрактов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий продлевать действующие специальные инвестиционные контракты (СПИК 1.0) и заключать... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:43
2022-03-14T13:43
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий продлевать действующие специальные инвестиционные контракты (СПИК 1.0) и заключать новые, используя тот же механизм, что поможет поддержать попавшие под санкции компании.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ, внесенный правительством РФ, расширяет возможности инвесторов в рамках применения СПИК 1.0. Он предоставляет инвесторам право пересматривать условия таких действующих контрактов, включая продление срока их действия с 10 до 12 лет, а также возобновляет возможность заключения новых СПИК 1.0.Предполагается, что продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров повлияли на реализацию их инвестпроектов.Таким образом, закон дает возможность инвесторам заключать как "старый" СПИК 1.0, так и обновленный СПИК 2.0, который заключается на 20 лет. СПИК 1.0 был инструментом для привлечения инвестиций, тогда как СПИК 2.0 ориентирован на трансфер технологий. Современные условия требуют параллельного применения обоих механизмов СПИК, отмечали в кабмине.Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК. Концептуальной основой изменений стала ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и разработке современных технологий для освоения серийного производства промышленной продукции на их основе. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220306/investitsii-1776936947.html
https://ria.ru/20220302/zoloto-1776048253.html
https://ria.ru/20220310/neft-1777545708.html
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экономика, россия, владимир путин
13:43 14.03.2022
 
Путин разрешил продлевать действие механизма "старых" специнвестконтрактов

Президент Путин разрешил продлевать действие механизма "старых" специнвестконтрактов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий продлевать действующие специальные инвестиционные контракты (СПИК 1.0) и заключать новые, используя тот же механизм, что поможет поддержать попавшие под санкции компании.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Путин подписал закон, расширяющий перечень активов для инвестиций в НКО
Документ, внесенный правительством РФ, расширяет возможности инвесторов в рамках применения СПИК 1.0. Он предоставляет инвесторам право пересматривать условия таких действующих контрактов, включая продление срока их действия с 10 до 12 лет, а также возобновляет возможность заключения новых СПИК 1.0.
Предполагается, что продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров повлияли на реализацию их инвестпроектов.
Таким образом, закон дает возможность инвесторам заключать как "старый" СПИК 1.0, так и обновленный СПИК 2.0, который заключается на 20 лет. СПИК 1.0 был инструментом для привлечения инвестиций, тогда как СПИК 2.0 ориентирован на трансфер технологий. Современные условия требуют параллельного применения обоих механизмов СПИК, отмечали в кабмине.
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Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.
Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК. Концептуальной основой изменений стала ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и разработке современных технологий для освоения серийного производства промышленной продукции на их основе. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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