https://ria.ru/20220314/soveschanie-1778073394.html

День воссоединения России с Крымом не останется без внимания, заявил Песков

День воссоединения России с Крымом не останется без внимания, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022

День воссоединения России с Крымом не останется без внимания, заявил Песков

День воссоединения России с Крымом не останется без внимания, президент РФ Владимир Путин 17 марта проведет совещание по развитию республики, сообщил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:33

2022-03-14T14:33

2022-03-14T14:37

политика

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. День воссоединения России с Крымом не останется без внимания, президент РФ Владимир Путин 17 марта проведет совещание по развитию республики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Восемнадцатого марта поездка не запланирована, но, очевидно, что Путин сейчас большую часть времени проводит все-таки в столице в связи с операцией, постоянно получает информацию, доклады и так далее. Но, разумеется, день воссоединения Крыма с Россией не останется без внимания и отмечен он будет рабочим мероприятием", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах президента на годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта.Он уточнил, что президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь. Оно состоится накануне годовщины, в четверг, 17 марта.Песков также отметил, что президент не планирует принимать участия в концерте на Поклонной горе 18 марта.

https://ria.ru/20220307/krym-1777003872.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия