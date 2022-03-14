14:33 14.03.2022 (обновлено: 14:37 14.03.2022)
День воссоединения России с Крымом не останется без внимания, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин 17 марта проведет совещание по развитию Крыма
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. День воссоединения России с Крымом не останется без внимания, президент РФ Владимир Путин 17 марта проведет совещание по развитию республики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Восемнадцатого марта поездка не запланирована, но, очевидно, что Путин сейчас большую часть времени проводит все-таки в столице в связи с операцией, постоянно получает информацию, доклады и так далее. Но, разумеется, день воссоединения Крыма с Россией не останется без внимания и отмечен он будет рабочим мероприятием", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах президента на годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта.
Он уточнил, что президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь. Оно состоится накануне годовщины, в четверг, 17 марта.
Песков также отметил, что президент не планирует принимать участия в концерте на Поклонной горе 18 марта.