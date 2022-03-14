https://ria.ru/20220314/sotsobekty-1778089069.html

Архангельская область получила 868 миллионов рублей на соцобъекты

Архангельская область получила 868 миллионов рублей на соцобъекты - РИА Новости, 14.03.2022

Архангельская область получила 868 миллионов рублей на соцобъекты

Архангельская область получила поддержку из федерального бюджета в размере 868 миллионов рублей на пересмотр стоимости заключенных строительных контрактов, что... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:33

2022-03-14T15:33

2022-03-14T15:33

архангельская область

россия

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 мар – РИА Новости. Архангельская область получила поддержку из федерального бюджета в размере 868 миллионов рублей на пересмотр стоимости заключенных строительных контрактов, что позволит своевременно завершить возведение социальных объектов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.По словам главы региона, рост цен на строительные материалы, который наблюдается уже практически третий год, с начала пандемии влияет на строительство социальных объектов. "В этих условиях поддержка правительства РФ особенно ценна и мы ее получили - Архангельской области выделено 868 миллионов рублей из федерального бюджета на то, чтобы пересмотреть стоимость заключенных строительных контрактов", - написал Цыбульский.Он отметил, что сейчас проходят мероприятия по доведению лимитов до областного бюджета. После этого будут подписаны соответствующие соглашения и внесены изменения в госконтракты. "Это важно и для соблюдения сроков строительства, и для обеспечения высокого качества объектов", - пояснил глава региона.Кроме того, Цыбульский сообщил о том, что все строительные работы на объектах приоритетных национальных проектов находятся на особом контроле региональных властей. В частности, глава региона рассказал, как идет строительство многоквартирных жилых домов в областной столице."Усиливаем контроль за строительством социально значимых строек у нас в регионе. Это в первую очередь объекты, которые строим в рамках национальных проектов. Один из самых важных для Архангельской области - нацпроект "Жилье и городская среда", в него входит программа переселения людей из аварийных домов", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220301/zhile-1775843907.html

https://ria.ru/20211221/most-1764668179.html

россия

архангельская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, архангельская область, общество