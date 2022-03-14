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В МИД оценили вероятность "реанимации" Минских соглашений - РИА Новости, 14.03.2022
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В МИД оценили вероятность "реанимации" Минских соглашений
В МИД оценили вероятность "реанимации" Минских соглашений - РИА Новости, 14.03.2022
В МИД оценили вероятность "реанимации" Минских соглашений
Москва не видит предпосылок для возвращения к урегулированию украинского кризиса через Минские соглашения, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:55
2022-03-14T11:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петр ильичев
украина
минские соглашения
донбасс
политика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва не видит предпосылок для возвращения к урегулированию украинского кризиса через Минские соглашения, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Украина действительно занималась многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому комплексу мер, несмотря на бесчисленные переговорные раунды и призывы к их выполнению. Как мы неоднократно заявляли, мирное урегулирование конфликта в Донбассе было возможно при условии неукоснительной реализации Киевом, Донецком и Луганском Минских соглашений", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что "с самого момента подписания договоренностей украинские власти открыто заявляли об их ничтожности и не желали их выполнять, категорически отказываясь от прямого диалога с Донбассом"."Это привело к тому, что комплекс мер фактически утратил силу. Мы не видим никаких предпосылок к его реанимированию", — добавил Ильичев.Минские соглашенияМинские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.При этом украинские политики постоянно затягивают выполнение "Минска-2" и даже заявляют, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер.Так, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза перед началом военной операции рассказал, что переговорный процесс по Донбассу все это время находится на нулевой отметке — уровне 2015 года. Исходя из содержания встреч с украинскими коллегами, можно сделать вывод, что Украина не собирается предоставлять особый статус для Донбасса и выполнять остальные пункты соглашений, заключил он.Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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украина
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), петр ильичев, украина, минские соглашения, донбасс, политика
09:55 14.03.2022 (обновлено: 11:08 14.03.2022)
 
В МИД оценили вероятность "реанимации" Минских соглашений

Дипломат Ильичев не видит предпосылок для "реанимирования" Минских соглашений по Донбассу

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва не видит предпосылок для возвращения к урегулированию украинского кризиса через Минские соглашения, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Украина действительно занималась многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому комплексу мер, несмотря на бесчисленные переговорные раунды и призывы к их выполнению. Как мы неоднократно заявляли, мирное урегулирование конфликта в Донбассе было возможно при условии неукоснительной реализации Киевом, Донецком и Луганском Минских соглашений", — сказал собеседник агентства.
Директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Петр Ильичев: Минские соглашения по Украине реанимировать не получится
Он отметил, что "с самого момента подписания договоренностей украинские власти открыто заявляли об их ничтожности и не желали их выполнять, категорически отказываясь от прямого диалога с Донбассом".
"Это привело к тому, что комплекс мер фактически утратил силу. Мы не видим никаких предпосылок к его реанимированию", — добавил Ильичев.

Минские соглашения

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.
При этом украинские политики постоянно затягивают выполнение "Минска-2" и даже заявляют, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер.
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Так, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза перед началом военной операции рассказал, что переговорный процесс по Донбассу все это время находится на нулевой отметке — уровне 2015 года. Исходя из содержания встреч с украинскими коллегами, можно сделать вывод, что Украина не собирается предоставлять особый статус для Донбасса и выполнять остальные пункты соглашений, заключил он.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Петр ИльичевУкраинаМинские соглашенияДонбассПолитика
 
 
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