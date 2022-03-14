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Иммунитет против инфаркта. Ученые обнаружили интересную закономерность

Иммунитет против инфаркта. Ученые обнаружили интересную закономерность - РИА Новости, 14.03.2022

Иммунитет против инфаркта. Ученые обнаружили интересную закономерность

Ученые СибГМУ в составе международного коллектива впервые изучили механизмы взаимодействия клеток иммунной системы в почках и сердце у пациентов с инфарктом... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:00

2022-03-14T09:00

2022-03-14T09:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые СибГМУ в составе международного коллектива впервые изучили механизмы взаимодействия клеток иммунной системы в почках и сердце у пациентов с инфарктом миокарда. Эксперты считают, что это приблизит их к персонализированной диагностике и лечению почечной и сердечной недостаточности у людей с таким диагнозом.По мнению ученых, работа имеет большое значение для развития медицины. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Personalized Medicine.По словам экспертов, существует взаимосвязь между одновременным ухудшением функций почек и сердечной мышцы в условиях ишемии, а именно инфаркта миокарда. Наличие такой связи приводит к тому, что ухудшение функции одного органа влечет за собой поражение другого.И в пораженных почках, и в миокарде ученые обнаружили определенную динамику клеток макрофагального ряда. Эти клетки относятся к системе врожденного иммунитета. Они отвечают за уничтожение патогенных частиц и участвуют в заживлении поврежденных тканей. По мнению специалистов, поиск в организме определенного типа клеток макрофагального ряда, количество и динамика которых связаны с неблагоприятным исходом болезни, поможет сделать большой шаг в разработке противовоспалительных стратегий лечения пациентов.В результате исследования ученые не только определили концентрацию и динамику макрофагальных клеток, но и их связь с клиническими данными, в том числе с исходами заболевания. Более ранние исследования специалистов в этой области проводились на грызунах и носили экспериментальный характер. Ученые СибГМУ транслировали эти результаты в условия реальной клинической практики."В настоящий момент исследование носит фундаментальный, поисковый характер. Мы находимся в начале пути и пытаемся понять: есть ли место у системы врожденного иммунитета в развитии и прогрессировании постинфарктной сердечной и почечной недостаточности. Это исследование уже помогло нам продвинуться определенным образом в данном направлении", — рассказала младший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории СибГМУ Мария Керчева.Конечная цель работы на данном этапе — это определение участия и места системы врожденного иммунитета в процессах постинфарктной восстановительной регенерации сердца и почек. В глобальных планах стоит поиск того типа клеток макрофагального ряда, влияя на который, медики могли бы изменить течение постинфарктной регенерации миокарда и почек.В исследовании также принимали участие ученые Томского государственного университета, Научно-исследовательского института кардиологии Томского национального исследовательского медицинского университета и эксперты Гейдельбергского университета.

https://ria.ru/20210729/bfu-1743262456.html

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