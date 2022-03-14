https://ria.ru/20220314/shpionazh-1778131273.html
В Риме начался суд над офицером ВМС, обвиненным в шпионаже в пользу России
В Риме начался суд над офицером ВМС, обвиненным в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 14.03.2022
В Риме начался суд над офицером ВМС, обвиненным в шпионаже в пользу России
Военный трибунал Рима приступил к заседаниям по делу капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота, обвиняемым в шпионаже в пользу РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:29
2022-03-14T18:29
2022-03-14T18:29
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РИМ, 14 мар – РИА Новости. Военный трибунал Рима приступил к заседаниям по делу капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота, обвиняемым в шпионаже в пользу РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Роберто Де Вита.Аналогичный процесс начнется 30 марта в гражданском суде итальянской столицы. Ранее адвокат рассказывал, что военная и гражданская прокуратуры не договорились о проведении единого процесса, несмотря на идентичность предъявленных обвинений. Тогда Де Вита предположил, что оба процесса могут завершиться за несколько месяцев, возможно, к началу лета.Гражданская прокуратура предъявила Биоту обвинения в шпионаже, разглашении "государственной тайны и коррупции", говорил юрист. В свою очередь военная прокуратура обвиняет его в совершении преступлений, связанных с "получением секретных сведений в целях шпионажа", "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", "фотографированием в целях шпионажа".Де Вита разъяснил РИА Новости, что максимальным наказанием для Биота в обоих случаях может стать пожизненное заключение. Самое серьезное из предъявленных ему обвинений, по словам адвоката, касается "разглашения секретной информации с целью шпионажа в пользу другого государства". Ранее адвокат сообщал, что обвинения, выдвинутые различными органами прокуратуры, "схожи, но отличаются по статьям, которые относятся к гражданскому или военному производству". Основная разница состоит в том, какими секретами считать собранную Биотом информацию - политическими или военными. При этом секретность материалов следствий делает ознакомление с ними защиты офицера практически невозможным, говорит адвокат.Итальянские карабинеры 30 марта 2021 года задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на 5 тысяч евро. Россиянина не арестовали из-за его дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу. Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Россия в конце апреля выслала сотрудника посольства Италии в Москве.
https://ria.ru/20210426/italiya-1729976855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, италия, вооруженные силы рф, вмс италии
В Риме начался суд над офицером ВМС, обвиненным в шпионаже в пользу России
В Риме начался суд над офицером ВМС Биотом, обвиненным в шпионаже в пользу России
РИМ, 14 мар – РИА Новости. Военный трибунал Рима приступил к заседаниям по делу капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота, обвиняемым в шпионаже в пользу РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Роберто Де Вита.
Аналогичный процесс начнется 30 марта в гражданском суде итальянской столицы. Ранее адвокат рассказывал, что военная и гражданская прокуратуры не договорились о проведении единого процесса, несмотря на идентичность предъявленных обвинений. Тогда Де Вита предположил, что оба процесса могут завершиться за несколько месяцев, возможно, к началу лета.
Гражданская прокуратура предъявила Биоту обвинения в шпионаже, разглашении "государственной тайны и коррупции", говорил юрист. В свою очередь военная прокуратура обвиняет его в совершении преступлений, связанных с "получением секретных сведений в целях шпионажа", "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", "фотографированием в целях шпионажа".
Де Вита разъяснил РИА Новости, что максимальным наказанием для Биота в обоих случаях может стать пожизненное заключение. Самое серьезное из предъявленных ему обвинений, по словам адвоката, касается "разглашения секретной информации с целью шпионажа в пользу другого государства". Ранее адвокат сообщал, что обвинения, выдвинутые различными органами прокуратуры, "схожи, но отличаются по статьям, которые относятся к гражданскому или военному производству". Основная разница состоит в том, какими секретами считать собранную Биотом информацию - политическими или военными. При этом секретность материалов следствий делает ознакомление с ними защиты офицера практически невозможным, говорит адвокат.
Итальянские карабинеры 30 марта 2021 года задержали офицера ВС РФ
, аккредитованного при посольстве в Риме
, и капитана второго ранга ВМС Италии
Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на 5 тысяч евро. Россиянина не арестовали из-за его дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу. Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ
. Россия в конце апреля выслала сотрудника посольства Италии
в Москве
.