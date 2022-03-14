https://ria.ru/20220314/serbiya-1778002605.html
Эксперты рассказали, как россияне могут купить авиабилеты в Сербию
Эксперты рассказали, как россияне могут купить авиабилеты в Сербию - РИА Новости, 14.03.2022
Эксперты рассказали, как россияне могут купить авиабилеты в Сербию
Билеты в Сербию из России можно теперь купить только у туроператоров или через агентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:20
2022-03-14T11:20
2022-03-14T11:21
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авиабилеты
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Билеты в Сербию из России можно теперь купить только у туроператоров или через агентов, сообщает АТОР.Национальный перевозчик Air Serbia заявил, что из-за приостановки обслуживания карт Visa и Mastercard в РФ платежи с помощью российского "пластика" невозможны. Компания отметила, что работает над поиском альтернативного варианта онлайн-оплаты. Пока купить авиабилеты можно у партнера перевозчика Aviareps AG, а также в уполномоченных агентствах IATA."С новыми изменениями места на рейсы Air Serbia сейчас можно приобрести либо у туроператоров, у которых есть партнеры с зарубежной выпиской билетов, либо в российских онлайн тревел-агентствах с сайтами для физлиц", — рассказали в АТОР.В ассоциации отметили, что сейчас авиакомпания выполняет 15 рейсов из Москвы в Белград. "Спрос очень большой — в марте и начале апреля многие даты полностью распроданы. Россияне используют Сербию как хаб для перелетов в другие страны", — уточнили в АТОР.При этом Сербия вынуждена сократить количество рейсов в Белград из Москвы до одного в день из-за требований Запада. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью местному телеканалу TV Pink.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, москва, сербия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, авиабилеты, белград (город)
11:20 14.03.2022 (обновлено: 11:21 14.03.2022)
Эксперты рассказали, как россияне могут купить авиабилеты в Сербию
АТОР: авиабилеты в Сербию россияне могут купить только у туроператоров или агентов
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Билеты в Сербию из России можно теперь купить только у туроператоров или через агентов, сообщает АТОР.
Национальный перевозчик Air Serbia заявил, что из-за приостановки обслуживания карт Visa и Mastercard в РФ платежи с помощью российского "пластика" невозможны. Компания отметила, что работает над поиском альтернативного варианта онлайн-оплаты. Пока купить авиабилеты можно у партнера перевозчика Aviareps AG, а также в уполномоченных агентствах IATA.
"С новыми изменениями места на рейсы Air Serbia сейчас можно приобрести либо у туроператоров, у которых есть партнеры с зарубежной выпиской билетов, либо в российских онлайн тревел-агентствах с сайтами для физлиц", — рассказали в АТОР.
В ассоциации отметили, что сейчас авиакомпания выполняет 15 рейсов из Москвы в Белград. "Спрос очень большой — в марте и начале апреля многие даты полностью распроданы. Россияне используют Сербию как хаб для перелетов в другие страны", — уточнили в АТОР.
При этом Сербия вынуждена сократить количество рейсов в Белград из Москвы до одного в день из-за требований Запада. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью местному телеканалу TV Pink.