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Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
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Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают - РИА Новости, 14.03.2022
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:33
2022-03-14T15:34
происшествия
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet
москва
мурманск
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят досмотр воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Superjet 100 сообщением Мурманск-Москва благополучно приземлился в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке самолета.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet, москва, мурманск, новости - туризм
15:33 14.03.2022 (обновлено: 15:34 14.03.2022)
 
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают

Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва приземлился, его досматривают

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят досмотр воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Superjet 100 сообщением Мурманск-Москва благополучно приземлился в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке самолета.
 
ТуризмПроисшествияШереметьево (аэропорт)Sukhoi SuperjetМоскваМурманскНовости - Туризм
 
 
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