https://ria.ru/20220314/samolet-1778089292.html
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают - РИА Новости, 14.03.2022
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:33
2022-03-14T15:33
2022-03-14T15:34
происшествия
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet
москва
мурманск
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774821726_0:176:3183:1966_1920x0_80_0_0_afbf9618ae466838fb30aadb561c384f.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят досмотр воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Superjet 100 сообщением Мурманск-Москва благополучно приземлился в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке самолета.
москва
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774821726_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_e23a3c30396fb8f4613a09eb15c55351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet, москва, мурманск, новости - туризм
15:33 14.03.2022 (обновлено: 15:34 14.03.2022)
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва приземлился, его досматривают