https://ria.ru/20220314/samolet-1778089292.html

Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают

Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают - РИА Новости, 14.03.2022

Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва досматривают

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:33

2022-03-14T15:33

2022-03-14T15:34

происшествия

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 из Мурманска после анонимного сообщения о "минировании" приземлился в аэропорту "Шереметьево", специалисты проводят досмотр воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Superjet 100 сообщением Мурманск-Москва благополучно приземлился в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке самолета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet, москва, мурманск, новости - туризм