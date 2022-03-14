Челябинский губернатор поручил установить контроль за ценами на сахар
Губернатор Челябинской области Текслер поручил установить контроль за ценами на сахар
Упаковки с сахаром
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачи не допустить нехватки продуктов питания в регионе и контролировать цены на сахар, а также уделить внимание вопросам занятости и поддержке предприятий в условиях санкционного давления на Россию.
Текслер в понедельник провел аппаратное совещание, где поставил задачи по укреплению экономических позиций региона в период санкционного давления. По его словам, ситуация в области постоянно мониторится и анализируется по всем направлениям, и "она стабильна, но мы понимаем, что отдельные негативные эффекты уже проявляются, какие-то будут проявляться позже".
"Важно не допустить нехватку продуктов питания, товаров первой необходимости. Главный риск – ажиотажный спрос. Мы видим, что перекупщики или оптовые продавцы придерживают товар, ждут повышения цен. Это в первую очередь касается сахара. По сетям мы ситуацию контролируем", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.
По его мнению, важно контролировать бесперебойную работу поставщиков, распределительных складов, а также мелкую розницу, жестко реагировать, привлекать по мере необходимости ФАС, прокуратуру, другие надзорные органы.
Следующая задача – занятость. "В отличие от коронакризиса здесь западные санкции будут бить по системообразующим предприятиям, которых в нашем регионе много. Есть риск безработицы, и наша задача – помогать предприятиям, в частности, в выстраивании новых логистических цепочек", - отметил Текслер.
Также разработаны дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса и промпредприятий. "Помимо организационных мероприятий, мы подключим конкретные меры поддержки с общим объемом финансирования около 800 миллионов рублей", - добавил Текслер.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, по данным оптовых организаций, они значительно увеличили заявки на поставку сахара в регион. "Такая же информация получена от торговых сетей: "Пятёрочка" нарастила поставки сахара в свои магазины с 30 до 60 тонн в день, "Магнит" - на 30%, "Лента" – с 20 до 40 тонн в день. Тем не менее сахар остаётся дефицитом, несмотря на внушительные запасы на заводах-изготовителях — 2,5 миллиона тонн, это почти половина годового производства сахара. Частично это происходит именно из-за увеличения объёмов заказов, которое значительно осложнило отправку партий этого товара в магазины. На местах нужно пресечь спекуляции, вызывающие необоснованное повышение цен", - цитирует пресс-служба министерства слова замминистра сельского хозяйства региона Инны Подшываловой.
По данным начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, событий, оказывающих негативное влияние на ситуацию по рынку труда Челябинской области, не зафиксировано, так, показатель по предстоящим увольнениям находится в стабильных и средних значениях. "В случае высвобождения людей от работодателей, в том числе с иностранным участием, служба занятости населения в индивидуальном порядке будет отрабатывать восстановление занятости по каждому человеку. В настоящий момент прорабатывается вопрос организации временной занятости в случае увеличения безработицы", – цитирует пресс-служба управления слова Смирнова.