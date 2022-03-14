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Новосибирская область обеспечена сахаром и другими товарами, заявили власти - РИА Новости, 14.03.2022
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Новосибирская область обеспечена сахаром и другими товарами, заявили власти
Новосибирская область обеспечена сахаром и другими товарами, заявили власти - РИА Новости, 14.03.2022
Новосибирская область обеспечена сахаром и другими товарами, заявили власти
Новосибирская область обеспечена всеми необходимыми продовольственными и другими товарами, в том числе сахаром, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:40
2022-03-14T10:40
экономика
андрей травников
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Новосибирская область обеспечена всеми необходимыми продовольственными и другими товарами, в том числе сахаром, сообщает в понедельник облправительство.Губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания 14 марта рассмотрел вопросы обеспечения населения региона необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами. Об обстановке на потребительском рынке доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров."По продовольственным группам, по сахару, крупам и консервам, запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии – около 65 дней, с учетом нынешнего спроса", - сказал министр.Он отметил, что минпромторг региона в ежедневном режиме, во взаимодействии с органами местного самоуправления и торговыми сетями ведет мониторинг товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров. В целом на сегодняшний день ситуация стабильная, констатировал Гончаров.Сетевые ритейлеры для бесперебойной работы своих магазинов проводят аналитику спроса населения, налаживают взаимодействие с поставщиками, формируют товарные запасы по тем или иным позициям. За прошедшую неделю практически все сети увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%.Вместе с тем по результатам мониторинга, проводимого специалистами министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также по информации из муниципальных образований, по обращениям граждан, отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых и розничных магазинах, повышение цены на него в розничных не сетевых магазинах."Все сигналы оперативно отрабатываются, с сетями и поставщиками, с федеральной антимонопольной службой как по доставке товаров, так и по необоснованному повышению цены. На данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара превышают 600 тонн, в течение недели ожидается прибытие еще 400 тонн сахара", - сказал министр.
https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html
https://ria.ru/20220217/doroga-1773293995.html
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экономика, андрей травников, новосибирская область
10:40 14.03.2022
 
Новосибирская область обеспечена сахаром и другими товарами, заявили власти

Правительство Новосибирской области: регион обеспечен сахаром и другими товарами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Новосибирская область обеспечена всеми необходимыми продовольственными и другими товарами, в том числе сахаром, сообщает в понедельник облправительство.
Губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания 14 марта рассмотрел вопросы обеспечения населения региона необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами. Об обстановке на потребительском рынке доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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"По продовольственным группам, по сахару, крупам и консервам, запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии – около 65 дней, с учетом нынешнего спроса", - сказал министр.
Он отметил, что минпромторг региона в ежедневном режиме, во взаимодействии с органами местного самоуправления и торговыми сетями ведет мониторинг товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров. В целом на сегодняшний день ситуация стабильная, констатировал Гончаров.
Сетевые ритейлеры для бесперебойной работы своих магазинов проводят аналитику спроса населения, налаживают взаимодействие с поставщиками, формируют товарные запасы по тем или иным позициям. За прошедшую неделю практически все сети увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%.
Вместе с тем по результатам мониторинга, проводимого специалистами министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также по информации из муниципальных образований, по обращениям граждан, отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых и розничных магазинах, повышение цены на него в розничных не сетевых магазинах.
"Все сигналы оперативно отрабатываются, с сетями и поставщиками, с федеральной антимонопольной службой как по доставке товаров, так и по необоснованному повышению цены. На данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара превышают 600 тонн, в течение недели ожидается прибытие еще 400 тонн сахара", - сказал министр.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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ЭкономикаАндрей ТравниковНовосибирская область
 
 
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