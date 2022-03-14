Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта
Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова о госизмене на 21 марта
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Предварительное слушание назначено на 21 марта, 12.00", - отметил собеседник агентства.
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Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
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