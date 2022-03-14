https://ria.ru/20220314/safronov-1778062634.html

Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта

Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта - РИА Новости, 14.03.2022

Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта

В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:02

2022-03-14T14:02

2022-03-14T14:02

происшествия

россия

иван сафронов

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739439422_0:47:1178:710_1920x0_80_0_0_b12700cad5ae48e17b4ffda83bd70965.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Предварительное слушание назначено на 21 марта, 12.00", - отметил собеседник агентства.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20220216/gosizmena-1773055767.html

https://ria.ru/20220305/safronov-1776815284.html

https://ria.ru/20211215/dopros-1763825311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, иван сафронов, роскосмос