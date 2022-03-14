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Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта - РИА Новости, 14.03.2022
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Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта
Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта - РИА Новости, 14.03.2022
Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта
В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:02
2022-03-14T14:02
происшествия
россия
иван сафронов
роскосмос
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Предварительное слушание назначено на 21 марта, 12.00", - отметил собеседник агентства.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
https://ria.ru/20220216/gosizmena-1773055767.html
https://ria.ru/20220305/safronov-1776815284.html
https://ria.ru/20211215/dopros-1763825311.html
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происшествия, россия, иван сафронов, роскосмос
14:02 14.03.2022
 
Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта

Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова о госизмене на 21 марта

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Предварительное слушание назначено на 21 марта, 12.00", - отметил собеседник агентства.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 10:30
В России арестовали нового фигуранта дела о госизмене
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:45
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 13:07
Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом
 
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