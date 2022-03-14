https://ria.ru/20220314/reformirovanie-1777982700.html
Япония выступила за реформирование Совбеза ООН из-за ситуации на Украине
Япония выступила за реформирование Совбеза ООН из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Япония выступила за реформирование Совбеза ООН из-за ситуации на Украине
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в парламентском комитете, заявил, что ситуация на Украине и действия России указывают на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T07:00
2022-03-14T07:00
2022-03-14T07:01
в мире
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япония
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ТОКИО, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в парламентском комитете, заявил, что ситуация на Украине и действия России указывают на необходимость реформирования СБ ООН и создания таким образом нового мирового порядка."Буйство России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, указывает на необходимость организации нового мирового порядка", - сказал Кисида. Он подчеркнул, что "Япония и ранее считала, что использование права вето должно находиться под максимальным самоконтролем".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220314/sovbez-1777975256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония
07:00 14.03.2022 (обновлено: 07:01 14.03.2022)
Япония выступила за реформирование Совбеза ООН из-за ситуации на Украине
Премьер Японии Кисида: реформирование Совбеза ООН позволит создать новый мировой порядок