https://ria.ru/20220314/rebenok-1778103154.html

При ударе "Точкой-У" по Донецку пострадал ребенок, заявил Минздрав ДНР

При ударе "Точкой-У" по Донецку пострадал ребенок, заявил Минздрав ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

При ударе "Точкой-У" по Донецку пострадал ребенок, заявил Минздрав ДНР

При украинском обстреле Донецка ракетой "Точка-У" пострадал один ребенок, его жизни ничего не угрожает, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:18

2022-03-14T16:18

2022-03-14T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

донецк (днр)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. При украинском обстреле Донецка ракетой "Точка-У" пострадал один ребенок, его жизни ничего не угрожает, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У"."Пострадал один ребенок. Состояние его стабильное, средней степени тяжести. Опасений на данный момент не вызывает", - сказал Оприщенко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, медикаментов в Донецке хватает на данный момент, донецким врачам помогают коллеги из России.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/donetsk-1778087193.html

донецкая народная республика

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россия

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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку 2022-03-14T16:18 true PT1M16S

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, донецк (днр), в мире, игорь конашенков, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины