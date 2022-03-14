https://ria.ru/20220314/rassylki-1777978172.html
Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках
Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках - РИА Новости, 14.03.2022
Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках
Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T02:57
2022-03-14T02:57
2022-03-14T02:57
технологии
лаборатория касперского
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147318/04/1473180451_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_225b9486adc4cbc111a4c6d0a7bf1e5a.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом оплаты по счетам, сообщили РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского".Схема выглядит следующим образом: сотруднику крупной компании приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Тема письма может быть любой, например, "Оплата за доставку технической документации", а внутри действительно находится документ со счётом.Сумма для оплаты обычно небольшая, в районе 800—1000 рублей. "Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счёт", - указывается в сообщении."Сейчас, к сожалению, мошенники вновь активизировались, ведь им проще реализовывать свои схемы, когда общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно. Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса, и является одним из эффективных методов социальной инженерии", - указал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун."Последний раз такого рода рассылки в "Лаборатории Касперского" видели много лет назад, но злоумышленники часто работают по принципу "новое — хорошо забытое старое", - резюмирует он.
https://ria.ru/20220306/zvonki-1776876245.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147318/04/1473180451_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ab83ef6885d5055a54ea02333b96f821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского, россия
Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках
"Лаборатория Касперского" предупредила российские компании о мошеннических рассылках
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом оплаты по счетам, сообщили РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского".
"Эксперты "Лаборатории Касперского" фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний. За прошедшую неделю коммерческие организации получили несколько тысяч писем от злоумышленников", - говорится в сообщении.
Схема выглядит следующим образом: сотруднику крупной компании приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Тема письма может быть любой, например, "Оплата за доставку технической документации", а внутри действительно находится документ со счётом.
Сумма для оплаты обычно небольшая, в районе 800—1000 рублей. "Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счёт", - указывается в сообщении.
"Сейчас, к сожалению, мошенники вновь активизировались, ведь им проще реализовывать свои схемы, когда общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно. Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса, и является одним из эффективных методов социальной инженерии", - указал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.
"Последний раз такого рода рассылки в "Лаборатории Касперского
" видели много лет назад, но злоумышленники часто работают по принципу "новое — хорошо забытое старое", - резюмирует он.