https://ria.ru/20220314/rassylki-1777978172.html

Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках

Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках - РИА Новости, 14.03.2022

Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках

Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T02:57

2022-03-14T02:57

2022-03-14T02:57

технологии

лаборатория касперского

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом оплаты по счетам, сообщили РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского".Схема выглядит следующим образом: сотруднику крупной компании приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Тема письма может быть любой, например, "Оплата за доставку технической документации", а внутри действительно находится документ со счётом.Сумма для оплаты обычно небольшая, в районе 800—1000 рублей. "Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счёт", - указывается в сообщении."Сейчас, к сожалению, мошенники вновь активизировались, ведь им проще реализовывать свои схемы, когда общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно. Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса, и является одним из эффективных методов социальной инженерии", - указал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун."Последний раз такого рода рассылки в "Лаборатории Касперского" видели много лет назад, но злоумышленники часто работают по принципу "новое — хорошо забытое старое", - резюмирует он.

https://ria.ru/20220306/zvonki-1776876245.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, лаборатория касперского, россия