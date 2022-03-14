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Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках
Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках - РИА Новости, 14.03.2022
Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках
Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T02:57
2022-03-14T02:57
технологии
лаборатория касперского
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом оплаты по счетам, сообщили РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского".Схема выглядит следующим образом: сотруднику крупной компании приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Тема письма может быть любой, например, "Оплата за доставку технической документации", а внутри действительно находится документ со счётом.Сумма для оплаты обычно небольшая, в районе 800—1000 рублей. "Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счёт", - указывается в сообщении."Сейчас, к сожалению, мошенники вновь активизировались, ведь им проще реализовывать свои схемы, когда общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно. Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса, и является одним из эффективных методов социальной инженерии", - указал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун."Последний раз такого рода рассылки в "Лаборатории Касперского" видели много лет назад, но злоумышленники часто работают по принципу "новое — хорошо забытое старое", - резюмирует он.
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технологии, лаборатория касперского, россия
02:57 14.03.2022
 
Эксперты предупредили российские компании о мошеннических рассылках

"Лаборатория Касперского" предупредила российские компании о мошеннических рассылках

© Fotolia / Feng YuСпам
Спам - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Fotolia / Feng Yu
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, при этом злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом оплаты по счетам, сообщили РИА Новости в компании "Лаборатория Касперского".
"Эксперты "Лаборатории Касперского" фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний. За прошедшую неделю коммерческие организации получили несколько тысяч писем от злоумышленников", - говорится в сообщении.
Схема выглядит следующим образом: сотруднику крупной компании приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Тема письма может быть любой, например, "Оплата за доставку технической документации", а внутри действительно находится документ со счётом.
Сумма для оплаты обычно небольшая, в районе 800—1000 рублей. "Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счёт", - указывается в сообщении.
"Сейчас, к сожалению, мошенники вновь активизировались, ведь им проще реализовывать свои схемы, когда общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно. Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса, и является одним из эффективных методов социальной инженерии", - указал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.
"Последний раз такого рода рассылки в "Лаборатории Касперского" видели много лет назад, но злоумышленники часто работают по принципу "новое — хорошо забытое старое", - резюмирует он.
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ТехнологииЛаборатория КасперскогоРоссия
 
 
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