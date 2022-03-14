https://ria.ru/20220314/ranenie-1778105955.html

Иркутские полицейские подстрелили ранившего их ножом мужчину

Иркутские полицейские подстрелили ранившего их ножом мужчину - РИА Новости, 14.03.2022

Иркутские полицейские подстрелили ранившего их ножом мужчину

Житель Иркутска с ножом напал на двух полицейских в подъезде, его обезвредили из табельного оружия, все трое госпитализированы, сообщила официальный... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:26

2022-03-14T16:26

2022-03-14T16:37

происшествия

иркутск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Житель Иркутска с ножом напал на двух полицейских в подъезде, его обезвредили из табельного оружия, все трое госпитализированы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, экипаж патрульно-постовой службы выехал на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме в Иркутске."Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан. В настоящее время оба полицейских (один из которых находится в тяжелом состоянии) и злоумышленник доставлены в медучреждение", - говорится в релизе.По данным регионального СУСК РФ, мужчина напал на полицейских со спины и нанес одному из них ножевое ранение в шею."Напарник полицейского применил в отношении нападавшего физическую силу, а пострадавший сотрудник полиции произвел выстрелы из табельного оружия и ранил нападавшего. В этот момент злоумышленник причинил ножевое ранение в руку второму полицейскому. В результате инцидента мужчина и двое полицейских доставлены в больницу", - отметили в ведомстве.Возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

https://ria.ru/20220217/napadenie-1773458254.html

https://ria.ru/20211223/ranenie-1765056133.html

иркутск

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)