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Иркутские полицейские подстрелили ранившего их ножом мужчину - РИА Новости, 14.03.2022
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Иркутские полицейские подстрелили ранившего их ножом мужчину
Иркутские полицейские подстрелили ранившего их ножом мужчину - РИА Новости, 14.03.2022
Иркутские полицейские подстрелили ранившего их ножом мужчину
Житель Иркутска с ножом напал на двух полицейских в подъезде, его обезвредили из табельного оружия, все трое госпитализированы, сообщила официальный... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:26
2022-03-14T16:37
происшествия
иркутск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Житель Иркутска с ножом напал на двух полицейских в подъезде, его обезвредили из табельного оружия, все трое госпитализированы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, экипаж патрульно-постовой службы выехал на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме в Иркутске."Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан. В настоящее время оба полицейских (один из которых находится в тяжелом состоянии) и злоумышленник доставлены в медучреждение", - говорится в релизе.По данным регионального СУСК РФ, мужчина напал на полицейских со спины и нанес одному из них ножевое ранение в шею."Напарник полицейского применил в отношении нападавшего физическую силу, а пострадавший сотрудник полиции произвел выстрелы из табельного оружия и ранил нападавшего. В этот момент злоумышленник причинил ножевое ранение в руку второму полицейскому. В результате инцидента мужчина и двое полицейских доставлены в больницу", - отметили в ведомстве.Возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
https://ria.ru/20220217/napadenie-1773458254.html
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происшествия, иркутск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:26 14.03.2022 (обновлено: 16:37 14.03.2022)
 
Иркутские полицейские подстрелили ранившего их ножом мужчину

Иркутянин ранил ножом двоих полицейских, но был подстрелен в ответ из табельного оружия

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
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ИРКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Житель Иркутска с ножом напал на двух полицейских в подъезде, его обезвредили из табельного оружия, все трое госпитализированы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, экипаж патрульно-постовой службы выехал на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме в Иркутске.
"Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан. В настоящее время оба полицейских (один из которых находится в тяжелом состоянии) и злоумышленник доставлены в медучреждение", - говорится в релизе.
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По данным регионального СУСК РФ, мужчина напал на полицейских со спины и нанес одному из них ножевое ранение в шею.
"Напарник полицейского применил в отношении нападавшего физическую силу, а пострадавший сотрудник полиции произвел выстрелы из табельного оружия и ранил нападавшего. В этот момент злоумышленник причинил ножевое ранение в руку второму полицейскому. В результате инцидента мужчина и двое полицейских доставлены в больницу", - отметили в ведомстве.
Возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
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ПроисшествияИркутскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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